Чемпіонат звіту з біатлону 2020: Підгрушна зупинилася за крок до п'єдесталу



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Олена Підгрушна ледь не створила велику сенсацію та обмежилася малою

Друга гонка Чемпіонату світу тримала напругу до останнього

У п’ятницю, 14 лютого, у другий день Чемпіонату світу з біатлону в Антерсельві розігрувався комплект нагород у жіночому спринті.

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На старт вийшли чотири українки - Юлія Джима (№5), Валя Семеренко (№32), Олена Підгрушна (№79) та Віта Семеренко (№97).

Гонка видалася нервовою – фаворити мали проблеми зі стрільбою. Загальна нервовість передалася майже всім.

Юлія Джима провалила старт та після першої стрільби програвала вже 53 секунди лідерці. Згодом вона виправилась у стрільбі стоячи – відстрілялася чисто. Фінішувала українка з кращим часом на той момент, але цього виявилося замало.

Валя Семеренко на першій стрільбі показала 100% та стала третьою, але два штрафні кола через промахи у стрільбі стоячи поховали надії на медаль та відкинули Семеренко-молодшу у другу десятку.

Олена Підгрушна погано стартувала та на розгоні програвала лідерці 15,6 секунд. У першій стрільбі вона один раз не влучила, на другій українка опанувала себе та у стійці закрила всі мішені - пішла на фінішну дистанцію шостою. Щоб зачепитися за нагороди – Олені потрібно було відіграти 18 секунд...

І вона це зробила! Підгрушна фінішувала на куражі та привезла 6 секунд результату німкені Деніз Херрманн. На проміжному фініші Олена навіть стала третьою. Але свої позиції ветеран української збірної не відстояла - її обійшла чешка Люція Харватова.

Віта Семеренко вийшла на трасу останньою з українок. Вона продемонструвала неймовірну влучність – 10 з 10. Але надії розвіяла швидкість Віти. У підсумку вона фінішувала 11-ю з відставанням +46,4 секунди від лідерки.

Перемогу у гонці святкувала норвежка Марте Олсбю Ройселунн, другою стала Сюзан Данклі с США, третьою - Харватова. Олена Підгрушна - сенсаційно четверта.

Спринт. Жінки - 14.02.2020

1. Марте Олсбю Ройселунн, Норвегія (0+1) 21:13,1

2. Сюзан Данклі, США (0+0) +6,8

3. Люція Харватова, Чехія (1+0) +21,3

4. Олена Підгрушна, Україна (1+0) +25,6

...

11. Віта Семеренко, Україна (0+0) +46,4

22. Юлія Джима, Україна (2+0) +1:05,4

36. Валя Семеренко, Україна (0+2) +1:31,3

Нагадаємо, у першій гонці біатлонного Мундіалю - змішаній естафеті - українська команда була близька до медалей, але у підсумку фінішувала п’ятою, причому нерви не витримали у найстійкішого нашого бійця, чинного чемпіона світу в гонці переслідування Дмитра Підручного.

Джерело: Главком СПОРТ