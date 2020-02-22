Франція виграла суперечку з Норвегією в естафеті на чемпіонаті світу. Україна за межею топ-10



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Для Руслана Ткаленка перший млинець в естафетах чемпіонатів світу виявився глевким Biathlon.com.ua

Скандинави наразі програють найпринциповішим суперникам

Збірна Франції виграла класичну чоловічу естафету на чемпіонаті світу з біатлону, який завершується в італійській Антерсельві.

У своїх найпринциповіших суперників норвежців французи виграли 21-ну секунду. Чемпіонами світу стали Емільєн Жаклен, Мартен Фуркад, Сімон Дестьйо і Кентен Фійон-Майє. Усі мішені вони закрили з допомогою лише чотирьох додаткових набоїв.

У Норвегії – коло штрафу при 12-ти додаткових патронах. За скандинавів бігли Ветле Крістіансен, Йоганнес Дале, Тар’єй Бьо і Йоганнес Бьо.

Третє місце з 36-секундним відставанням посіли німці. У їх складі були Ерік Лессер, Патрік Горн, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

Збірна України, за яку бігли Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний, програла чемпіонам майже чотири хвилин і фінішувала 12-ю. По одному колу штрафу на стрільбі стоячи заробили Семенов і Ткаленко і це відкинуло нашу команду далеко за межі претендентів на квіткову церемонію.

Нагадаємо, що трохи раніше жіноча збірна України в естафеті здобула бронзу.