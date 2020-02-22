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    Україна виграла медаль чемпіонату світу в естафеті

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    Олена Підгрушна вкотре продемонструвала, що є ще порох - Україна виграла медаль чемпіонату світу в естафеті
    Олена Підгрушна вкотре продемонструвала, що є ще порох
    Biathlon.com.ua

    Безмедальний чемпіонат для нашої команди традиційно врятувала жіноча естафета

    Жіноча збірна України з біатлону виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу з біатлону, який добігає кінця в італійській Антерсельві.

    Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна поступилися тільки норвежкам та німкеням.

    Українки провели рівно усі три етапи. Наша команда не заїхала на жодне штрафне коло і за рахунок цієї стабільності увірвалася до числа призерів. Більше того, на заключне коло Олена Підгрушна вийшла другою, але програла швидкістю Деніз Геррманн.

    Чемпіонками в складі збірної Норвегії стали Сінневе Солемдаль, Штґрід Тандревольд, Тіліл Екгофф і Марте Ольсбю-Ройзеланд. При цьому Екгофф заїздила на коло штрафу.

    Срібло у складі німкень виграли Каролін Горхлер, Ванесса Гінц, Франціска Пройсс і Деніз Германн.

    О 15:45 естафету на чемпіонаті світу побіжать чоловіки.

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    біатлон Олена Підгрушна Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Ванесса Гінц Марте Ольсбю-Ройзеланд Тіріл Екгофф Деніз Геррманн Сінневе Солемдаль Франціска Пройсс Інґрід Тандревольд Каролін Горхлер
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