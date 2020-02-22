Україна виграла медаль чемпіонату світу в естафеті



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Олена Підгрушна вкотре продемонструвала, що є ще порох Biathlon.com.ua

Безмедальний чемпіонат для нашої команди традиційно врятувала жіноча естафета

Жіноча збірна України з біатлону виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу з біатлону, який добігає кінця в італійській Антерсельві.

Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна поступилися тільки норвежкам та німкеням.

Українки провели рівно усі три етапи. Наша команда не заїхала на жодне штрафне коло і за рахунок цієї стабільності увірвалася до числа призерів. Більше того, на заключне коло Олена Підгрушна вийшла другою, але програла швидкістю Деніз Геррманн.

Чемпіонками в складі збірної Норвегії стали Сінневе Солемдаль, Штґрід Тандревольд, Тіліл Екгофф і Марте Ольсбю-Ройзеланд. При цьому Екгофф заїздила на коло штрафу.

Срібло у складі німкень виграли Каролін Горхлер, Ванесса Гінц, Франціска Пройсс і Деніз Германн.

О 15:45 естафету на чемпіонаті світу побіжать чоловіки.