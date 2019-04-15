Білоруські чемпіонки Європи зі спортивної акробатики готуються до служби в армії Ізраїлю



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Сестри Меломед vesty.co.il

Сестри Ксенія та Олександра Меломед переїхали до Ізраїлю за програмою репатріації

Чемпіонки Європи та Білорусі зі спортивної акробатики сестри Ксенія та Олександра Меломед змінили громадянство за програмою репатріації.

Наразі вони проходять підготовче навчання до вступу в коледж чи університет, інформує vesty.co.il.

«З раннього дитинства ми весь час приділяли тренуванням та змаганням. Найпам’ятнішим для нас був юніорський чемпіонат Європи 2015 року, де ми перемогли. Переїхати до Ізраїлю за програмою репатріації вирішили ще 2017 року. Зараз насолоджуємося кожним днем у цій чудовій країні. Хочемо назавжди тут залишитися, то ж плануємо піти на строкову службу до ЦАХАЛ, а потім вступити до університету», - повідомили сестри.