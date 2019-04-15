  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські тенісистки Світоліна, Цуренко та Ястремська зберегли позиції в рейтинзі WTA

    • Розсилка
    Еліна Світоліна - Українські тенісистки Світоліна, Цуренко та Ястремська зберегли позиції в рейтинзі WTA
    Еліна Світоліна
    WTA Tennis

    Еліна Світоліна залишається в топ-10 світового рейтингу

    Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська зберегли позиції в світовому рейтинзі WTA.

    Світоліна залишається в топ-10, утримуючи шосту позицію. Цуренко входить в першу тридцятку, посідаючи 26-ту сходинку. Ястремська наразі 37-ма.

    Очолюють рейтинг японка Наомі Осака, румунка Симона Халеп та представниця Чехії Петра Квітова.

     Читайте також: Одна з найобдарованіших українських тенісисток вирішила змінити тренера
    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ