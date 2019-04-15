Українські тенісистки Світоліна, Цуренко та Ястремська зберегли позиції в рейтинзі WTA
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Еліна Світоліна
WTA Tennis
Еліна Світоліна залишається в топ-10 світового рейтингу
Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська зберегли позиції в світовому рейтинзі WTA.
Світоліна залишається в топ-10, утримуючи шосту позицію. Цуренко входить в першу тридцятку, посідаючи 26-ту сходинку. Ястремська наразі 37-ма.
Очолюють рейтинг японка Наомі Осака, румунка Симона Халеп та представниця Чехії Петра Квітова.