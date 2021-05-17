Більшість японців виступили проти проведення Олімпіади

Опитування показало, що лише 14% населення країни сонця, що сходить, влаштовує організація Ігор цього літа

Кількість противників Олімпіади в Японії зростає щодня. Згідно загальнонаціонального опитування, яке проводилося 15-16 травня, 43% респондентів підтримали ідею скасувати захід. Близько 40% пропонували повторно відкласти Олімпійські ігри, і тільки 14% влаштовувала організація змагань цього літа. Про це повідомляє місцеве видання The Asahi Shimbun.

У порівнянні з аналогічним квітневим опитуванням кількість тих, хто голосував за «скасування» значно збільшилася, число згодних з проведення ігор влітку скоротилося вдвічі, зазначає видання.

14 травня профспілка лікарів зажадала скасувати Олімпійські ігри.

Олімпіада і Паралімпіада в Токіо мали відбутися в період з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавирусної інфекції змагання перенесли на рік. Тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назву Ігор – Токіо-2020 року – збережено.

Скільки олімпійських медалей «наворожили» Україні і хто їх виграє.