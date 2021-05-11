Український танок у воді потягнув на історичне «золото» чемпіонату Європи

Марта Федина серед вітчизняних синхроністок-одиначок стала найкращою на континенті

Українська майстриня синхронного плавання Марта Федина стала тріумфатором чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті. Їй вдалося виграти «золото» в сольній програмі.

Лідер збірної України набрала 91.8445 балів і впевнено обійшла срібного призера турніру з Євангелію Платаніоті з Греції.

Судді оцінили виступ Федини з найкращими оцінками за усіма трьома критеріями. Перевага над другим місцем склала майже три бали.

Для Федини це перше «золото» у кар'єрі в особистих дисциплінах на рівні Європи. Перед цим вона здобувала перемогу лише у складі комбінації у довільній програмі на Євро з водних видів спорту, що відбувся у 2018 році.

Загалом для України це перше «золото» в історії виступів на Євро саме в одиночних або парних програмах. І четверте перше місце загалом.

Ще одну перемогу на Євро здобув дует стрибунів у воду.