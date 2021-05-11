Не в Росії. Поліцейські виявили мільйони доз допінгу

Злочинна група в Іспанії налаштувала виробництво медпрепаратів потужністю в одну тонну

Іспанська поліція викрила злочинне угруповування, яке займалося виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів, у тому числі й для спортсменів. Слідчі провели 20 обшуків у різних будинках і підприємствах в багатьох іспанських містах, в тому числі Малазі, Альмерії, Кадісі, Кастельоні. Заарештовано 21 особу.

Вилучено три мільйони доз готових ліків, які підвищують ефективність організму, та 65 кг активних інгредієнтів, які використовуються для їхнього виготовлення. З них можна було зробити ще 38 мільйонів доз.

У поліції заявили, що лабораторія має потужність виготовляти одну тонну допінгової продукції на рік, а також має здатність виробляти 30 різних видів препаратів, повідомляє cyclingweekly.

Розповсюджувач допінгу використовував мережу так званих «приймальних центрів», відправлених зі складу логістики, до якого мали доступ лише два керівники операції.

Ця мережа – одна з найбільших, які були викриті останнім часом. Минулого року іспанська поліція викрила мережу розповсюдження допінгу, яка працювала 10 років. Як видно, Іспанія перехопила пальму першості з виробництва стимуляторів у Росії, спортсменів якої позбавили права виступати під національними символами.