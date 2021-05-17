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    Найдорожчий воротар світу приніс «Ліверпулю» перемогу на останніх секундах матчу

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    Аліссон Бекер забив блискучий гол - Найдорожчий воротар світу приніс «Ліверпулю» перемогу на останніх секундах матчу
    Аліссон Бекер забив блискучий гол
    Фото з відкритих джерел

    Бразилець Аліссон Бекер зумів врятувати гру чинному чемпіону Англії

    Голкіпер «Ліверпуля» Аліссон Бекер забив переможний гол на останній хвилині матчу з «Вест Бромвічем». Він головою замкнув подачу з кутового. «Червоні» здобули перемогу – 2:1 і продовжують боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Від «Лестера», який іде третім, за два тури до фінішу вони відстають на три очки, від «Челсі» – на одне. Перші два місця зайняли «Манчестер Сіті» і «Манчестер Юнайтед».

    Аліссон Бекер влітку 2018 року підписав шестирічний контракт з «Ліверпулем». Мерсисайдці заплатили «Ромі» за його перехід €72,5 млн, що зробило його найдорожчим воротарем в історії футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль Аліссон Бекер
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