Українських легкоатлетів через коронавірус не пустили на Кубок Європи

У Хорватії нашу команду відправили на ізоляцію, а за два дні відпустили додому

Збірна України, складена з метальників, не змогла взяти участь у Кубку Європи. Турнір мала прийняти Португалія, проте через коронавірусні обмеження його перенесли до хорватського Спліту. Втім, наші спортсмени в змагальні сектори все одно не потрапили. За інформацією Федерації легкої атлетики, команда у повному складі прилетіла на змагання, але там один з членів делегації – тренер Олександр Іваненко здав позитивний тест на коронавірус.

Оскільки команда летіла разом, усіх спортсменів та тренерів зняли зі змагань. На ізоляції вони були два дні, а потім без Іваненка отримала дозвіл на повернення додому. Щодо інфікованого тренера, то він залишиться на ізоляції в Хорватії до суботи, 15 травня.

Кубок Європи з метань мав дати старт літньому сезону у цих дисциплінах (метання молота, диска, списа та штовхання ядра).

Від України на Олімпіаду в Токіо вже відібралися метальники молота Михайло Кохан, Гліб Піскунов, Ірина Климець та Ірина Новожилова.