Битва за життя. Український футболіст розповів, як допомагає дружині подолати рак



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На родину Бочкурів випало чимало випробовувань ФК «Прикарпаття»

Родину Бочкурів підтримує уся футбольна Україна

2018 рік став по-справжньому чорним для родини капітана першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська Романа Бочкура – спочатку його синочок десять місяців боровся з раком, і таки його подужав. Здалося, що впоралася після чотирьох «хімій» з онкологією і його дружина. Але страшна хвороба повернулася.

«Торік дружині зробили операцію, пухлини видалили, - розповів Sport Arena Роман Бочкур. – Мали їздити кожні три місяці до Києва на той же апарат, де обстежуватися і до того ж лікаря, який лікував. Та наприкінці 2019-го в Івано-Франківську робили деякі аналізи, лікарю щось не сподобалося і він нас направив на позачергове обстеження до столиці. Там виявили у печінці новоутворення, була підозра на рецидив і ми змушені знову лягати на операцію. Нам знову призначили хіміотерапію – аж вісім курсів. Один ми провели наприкінці минулого року».

Не секрет, що лікування від раку – це велике випробування для будь-якого організму. Але, коли ти молодий, то шансів на видужання багато. Кожні два тижні Віра Бочкур проходитиме хіміотерапію, всього їх буде чотири блоки, вийде загалом вісім курсів.

«Довелося робити другий протокол, бо перший не дуже допоміг, змушені замінити деякі препарати – призначили важчі. Звичайно, дружина їх складно переносить. Але у неділю здали аналізи, то вони вже кращі, і почувається вона краще. Позаду лише перший блок», — розповів Роман.

«Звичайно, важко. Дружина їздила з нашим маленьким здавати аналізи, йому також кожні півроку необхідно робити контроль. Протягом п’яти років необхідно перевірятися. Наче все заспокоїлося, і мені стало спокійніше на душі, зміг спокійно займатися футболом. Бо, насправді, було не зовсім до футболу – переживання, багато різних нюансів».

Тепер родина Бочкурів знову змушена повернутися до боротьби з хворобою. «Зрозуміло, десь в глибині душі були готові до цього, адже нас попереджали, що це така хвороба, яка може повернутися в будь-який час, а може – відступити назавжди. Ми відчували підтримку футбольної спільноти, без неї було б дуже важко. Нам допомагає багато людей, благодійні фонди. Дружина мені завжди показує у соцмережах, що багато футболок на аукціонах виставляють, збирають кошти, адже їх потрібно чимало. Нам дуже приємно, що люди пам’ятають про нас, не забувають і намагаються допомогти, хто чим може».

Збори футбольний клуб «Прикарпаття» починає 17 січня, після медогляду команда проведе їх у Яремче. «Нас всі підтримують, я на зв’язку з тренером команди Володимиром Ковалюком. Маємо групу у Viber, де спілкуємося – команда мене повністю підтримує. Всі знають мою ситуацію, в нас у команді всі свої і я завжди відчуваю підтримку хлопців. І це надихає», - каже Роман.

Нагадаємо, що свою футболку виставив на благодійному аукціоні у соцмережах Юрій Габовда, а також клуби «Миколаїв» та «Металіст 1925» продають футболки для допомоги родині Бочкурів.

Також допомогти родину Бочкурів у процесі лікування матеріально може кожен бажаючий. Важливою є будь-яка сума.

Картка «Приватбанку» - 4731 2191 1297 6257, Бочкур В.І.