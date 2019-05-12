  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Команда Берези (Коломойського) розгромно програла, але вийшла у Прем'єр-лігу

    • Розсилка
    Прикарпатець Ярослав Конкольняк відкрив рахунок у матчі з достроковим чемпіоном першої ліги - Команда Берези (Коломойського) розгромно програла, але вийшла у Прем'єр-лігу
    Прикарпатець Ярослав Конкольняк відкрив рахунок у матчі з достроковим чемпіоном першої ліги
    Фейсбук Руслана Марцінківа

    СК «Дніпро-1» достроково вийшов у вищий дивізіон

    СК «Дніпро-1» достроково, за три тури до завершення змагань у першій лізі, оформив путівку в українську футбольну Прем'єр-лігу. І то не дивлячись на принизливу поразку 0:4 у матчі 28-го туру від дев'ятої команди чемпіонату, івано-франківського «Прикарпаття».

    Читайте також

    Відрив команди, керівником якої вважається народний депутат Юрій Береза, але до фінансування якої причетний Ігор Коломойський, від найближчого переслідувача, луцької «Волині», складає 11 очок.

    А в Івано-Франківську СК «Дніпро-1» виглядав жалюгідно. Ярослав Конкольняк (з пенальті), Богдан Оринчак, Олександр Сафронов (у власні ворота) і Роман Дитко оформили розгромну перемогу господарів. «Прикарпаття» після звільнення з посади голови наглядової ради клубу екс-президента Професійної футбольної ліги Святослава Сироти виграло п'ятий матч із шести і вперше за тривалий час піднялося на дев'яту сходинку в турнірній таблиці.

    Зауважимо, що напряму у Прем'єр-лігу виходить лише переможець першої ліги. Друга і третя команда гратимуть перехідні матчі з 10-ю і 11-ю командами УПЛ. Наразі другою йде «Волинь» (49 очко), третім - «Колос» із Ковалівки (48). Їхніми конкурентами є харківський «Металіст-1925» (48) і київська «Оболонь-Бровар» (46).

     Читайте також: Коломойський-style: результат виборів ставить під загрозу існування Прем'єр-ліги
    Читайте також
    ФК «Металіст» ФК Волинь ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Дніпро-1»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ