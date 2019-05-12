Команда Берези (Коломойського) розгромно програла, але вийшла у Прем'єр-лігу



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Прикарпатець Ярослав Конкольняк відкрив рахунок у матчі з достроковим чемпіоном першої ліги Фейсбук Руслана Марцінківа

СК «Дніпро-1» достроково вийшов у вищий дивізіон

СК «Дніпро-1» достроково, за три тури до завершення змагань у першій лізі, оформив путівку в українську футбольну Прем'єр-лігу. І то не дивлячись на принизливу поразку 0:4 у матчі 28-го туру від дев'ятої команди чемпіонату, івано-франківського «Прикарпаття».

Відрив команди, керівником якої вважається народний депутат Юрій Береза, але до фінансування якої причетний Ігор Коломойський, від найближчого переслідувача, луцької «Волині», складає 11 очок.

А в Івано-Франківську СК «Дніпро-1» виглядав жалюгідно. Ярослав Конкольняк (з пенальті), Богдан Оринчак, Олександр Сафронов (у власні ворота) і Роман Дитко оформили розгромну перемогу господарів. «Прикарпаття» після звільнення з посади голови наглядової ради клубу екс-президента Професійної футбольної ліги Святослава Сироти виграло п'ятий матч із шести і вперше за тривалий час піднялося на дев'яту сходинку в турнірній таблиці.

Зауважимо, що напряму у Прем'єр-лігу виходить лише переможець першої ліги. Друга і третя команда гратимуть перехідні матчі з 10-ю і 11-ю командами УПЛ. Наразі другою йде «Волинь» (49 очко), третім - «Колос» із Ковалівки (48). Їхніми конкурентами є харківський «Металіст-1925» (48) і київська «Оболонь-Бровар» (46).