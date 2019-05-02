«Усе позаду і тепер просто буду жити»: дружина українського футболіста слідом за сином здолала рак



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Тепер родина Бочкурів знову зможе жити повноцінним життям «Фейсбук» Віри Бочкур

Після закінчення лікування Віра Бочкур поділилася тим, що пережила за час хвороби

Дружина оборонця «Прикарпаття» з Івано-Франківська Романа Бочкура Віра здолала рак. Про це жінка написала у властивій собі емоційній манері на власній сторінці у «Фейсбуку».

Наприкінці березня «Главком» вже розповідав, що трохи раніше за маму з онкологічною хворобою впорався п'ятимісячний син Віри й Романа Максимчик.

«Очікувала, коли зможу написати цей радісний пост, про те, що я закінчила лікування! Пройшла завершальну і фінальну хімію. Все погане залишилося позаду! З Божою допомогою я зробила це!

Не важливо як було важко, боляче і скільки всього було перенесено і пережито морально і фізично. Принципово те, що цей період був важливий, інакше Господь не послав би нам такого випробування!

Нелегко давався кожен крок лікування, був і страх, і сльози. Але я завжди вірила, що Бог зі мною, і Він був поруч зі мною в найскладніші хвилини. Я так вдячна Богу за кожен день, за кожну хвилину мого життя.

Чому ми починаємо цінувати наше життя, коли стоїмо на краю? Я завжди вірила в Бога, але не завжди помічала який Він благий, не завжди знаходила час дякувати за життя, або просто поговорити з Ним. Бог дав мені шанс жити по-іншому, з вдячністю і цінувати, те, що у мене є!

Дякую вам, друзі, за ваші молитви і підтримку. Господь послав так багато хороших людей у моє життя. Це цунамі підтримки, молитов, добрих сердець до мене.

Хочу сказати дякую моїм лікарям, які вчасно мене прооперували і весь цей час допомагали мені проходити правильне лікування.

Я щаслива, що просто живу, люблю і є коханою. У мене наймужніший і найпрекрасніший син і люблячий чоловік! З такими чоловіками не страшно жити і хворіти. Дякую моїм найближчим, що ви були поруч зі мною і завжди для мене знаходили час, потрібні слова і підтримку!

Тепер все позаду і я просто буду жити. Давайте цінувати життя, жити тут і зараз. Обіймаю вас», - написала Віра Бочкур.