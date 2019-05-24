Український воротар ледь не забив дальнім ударом португальській «Бразі» (відео)

Удар воротаря змусив схопитися за голову і наставника «Прикарпаття» Володимира Ковалюка, і його помічника Зиновія Василіва Скрін-шот

То міг бути гол сезону

23 травня на івано-франківському стадіоні «Рух» відбувся вельми цікавий футбольний матч. Завершення офіційного сезону-2018/2019 мерія Івано-Франківська, яка фінансує місцевий клуб «Прикарпаття», запросила зіграти товариський поєдинок представників міста-побратима - португальської Браґи. Звісно, розраховувалося, що в ідеалі в Україну прибуде четверта команда елітного дивізіону Португалії, постійний учасник єврокубків, фіналіст Ліги Європи-2010/2011 «Спортінґ».

Але в португальців трохи інші плани. До Івано-Франківська вони прислали «Браґу В», яка посіла в Сеґунді, другому португальському дивізіоні, передостаннє місце. Тим не менш, матч викликав у нерозбещеному видовищами місті чималий інтерес. особливо з урахуванням, що самому футболові передував концерт співачки Ірини Федишин.

Сам поєдинок португальці виграли. Дубль у їхньому складі зробив лівий вінґер Еліас. На початку другого тайму один з цих м'ячів ударом головою після навісу Володимира Боришкевича зі штрафного відіграв Василь Цюцюра.

Гол Василя Цюцюри

Відбитий Остапом Вульчиним пенальті

Переможний гол Еліаса

Відповісти на другий влучний постріл суперників прикарпатці не встигли. Хоча нагода така була і зайди цей м'яч у ворота, то був би гол на роки. Воротар Остап Вульчин, котрий незадовго до того, на 77-й хвилині взяв пенальті, на четвертій компенсованій хвилині побіг у карний майданчик суперників. І ледь не став рятівником своєї команди. Прийнявши м'яч на груди метрах у 25-ти від воріт, Остап пробив по дузі під поперечину. На лихо, кулю, яка летіла у верхній кут, витягнув голкіпер суперників Рожеріу. Цей епізод вразив навіть такого досвідченого футбольного бійця, як наставник прикарпатців Володимир Ковалюк.

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ, Україна) - «Браґа» (Португалія) - 1:2

Голи: 0:1 - Еліас (31). 1:1 - Цюцюра (50) 1:2 - Еліас (86)

На 77-й хвилині Крешпу не реалізував пенальті (воротар)

«Прикарпаття»: Піцан (Вульчин, 46) - Данищук (Тарас Бойко, 39), Петро Ковальчук (к) (Бочкур, 46), Француз, Яневич (Лаврук, 46) - Роман Борисевич, Роман Кузьмин (Януш, 63) - Оринчак (Боришкевич, 36), Конкольняк, Цюцюра, Дитко (Веприк, 46)

«Браґа»: Вельо (Рожеріу, 46), Казіміро, Зе Педру, Карму (Боржеш, 46), Віанна, Крешпу, Макута (Тавареш 46), Рібейру (Родріґу, 63), Деніссон (Альваро, 63), Кікі (Намора, 73), Еліас

Судді: Анастасія Романюк - І. Дебенко, Ю. Синишин (усі - Івано-Франківськ)

Попередження: Макута (39), Казіміро (83), Еліас (90+4)

23 травня. Івано-Франківськ. Стадіон «Рух». 5 500 глядачів

«Прикарпаття» - унікальний для наших часів клуб. Річ у тім, що команда сформована виключно з уродженців Івано-Франківщини. Pа це її називають Командою рідного краю. У сезоні-2018/2019 підопічні Володимира Ковалюка посіли в першій лізі десяте місце, а Богдан Оринчак з 12-ма м'ячами і Ярослав Конкольняк з десятьма увійшли до списку найкращих бомбардирів турніру.