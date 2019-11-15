Втомилася боятися: у дружини капітана «Прикарпаття» рецидив онкологічного захворювання



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Віра Бочкур розпочинає повторну боротьбу з важкою недугою з оптимізмом Фото з особистої сторінки Віри Бочкур

Віра Бочкур розпочне боротьбу з недугою з нуля

Віра Бочкур, дружина капітана першолігового івано-франківського «Прикарпаття» Романа Бочкура, повідомила через власну сторінку в «Фейсбуку», що знову розпочинає боротьбу з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо, навесні жінка повідомила, що спершу недугу подолав син, а потім – вона сама. Однак радість була передчасною.

«Довго сумнівалася чи потрібно писати тут, - розпочала своє повідомлення Віра. - Набридло, що на моїй сторінці так багато постів про хворобу. Я сподівалася, що наша історія про боротьбу з раком закінчилася і півроку тому ми поставили крапку. Але, на жаль, ні. Після Німеччини я налаштувалася зовсім на інший лад, кайфувала від життя, і так багато запланувала. Дико засмутилася, адже це ніяк не входило в мої плани.

А тепер потрібно всі плани і справи відкласти і починати все з нуля, знову боротися, пройти ще раз той шлях .

Коли я побачила опис КТ, ознаки метастаз в печінці, дуже хотіла щоб це виявилося помилкою, але розуміла, що при моєму розкладі ймовірність рецидиву 99,9%. І вирішила, що мені потрібно кілька днів, щоб зібратися з думками, на холодну голову думати. Поїхала в Кропивницький з Максом, я дуже скучила за всіма моїми там. Максимально раділа і була щасливою.

З боку звучить, можливо, дивно, як можна радіти, коли у мене напевно рецидив. Але я дуже втомилася боятися. І жити в постійному страху. Я хочу сміятися, радіти і бути щасливою. І в мене це виходить!

Навчилася не чекати якогось такого особливого моменту, а бути щасливою тут і зараз!

Зустрілася знову зі своїм лікарем, вже є план лікування. Мене чекає операція... А далі хімія.

Я знову починаю боротися. Другий раз вже не так жахливо і страшно усвідомлювати, що я в дупі. Адже я там вже була. Так, знаю і пам’ятаю як буде хріново, знаю і розумію, що буде нелегко! І не дивлячись на це, я одначе буду продовжувати радіти і бути щасливою. Бути сильною! У мене для цього є багато причин! Один раз вже перемогли. З Божою допомогою зможемо і другий! Рак – не вирок. Вірю, що Бог мені допоможе! Вірю, я буду жити!

Адже без віри не варто і починати...

Від вас завжди потужна і колосальна підтримка. Я не могла не поділитися, оскільки мені завжди ставало легше, коли зі мною сотні і тисячі людей».

Для тих, хто має змогу допомогти матеріально, Віра Бочкур додала номер своєї карти «Приватбанку» - 4731 2191 1297 6257.