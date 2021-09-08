Бій Голіфілда з Белфортом коментуватиме колишній президент США

Дональду Трампу разом з сином довірили висвітлювати поєдинок колишнього чемпіона світу з бійцем UFC

У 20-ту річницю терактів у США відбудеться повернення в ринг колишнього чемпіона світу Евандера Голіфілда. 11 вересня 58-річний боксер проведе поєдинок з 44-річним колишнім чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) бразильцем Вітором Белфортом. Як повідомляє sky.com, коментувати бій будуть колишній президент США Дональд Трамп і його син Дональд Трамп-молодший.

«Мені подобаються хороші бійці і відмінні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рингсайді. Ви не захочете пропустити цю особливу подію», – сказав Дональд Трамп-старший.

З Белфортом мав зустрітися легендарний боксер Оскар де ла Хойя. Але американець заразився коронавірусом, і замість нього терміново знайшли Голіфілда. Евандер не виходив на ринг з 2011 року, коли переміг нокаутом данця Брайана Нільсена.

Бій пройде за правилами боксу.