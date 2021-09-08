Усі результати 6-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу (розклади для України)

Збірна Олександра Петракова вийшла на друге місце в турнірній таблиці

На футбольних полях Європи відбулися матчі 6-го туру відбірного турніру чемпіонату світу. Завдяки перемозі Франції над Фінляндією (2:0) та нічиїй між Боснією і Герцеговиною з Казахстаном на друге місце за додатковими показниками вийшла збірна України. Нагадаємо, команді Олександра Петракова залишилося провести три зустрічі: з Фінляндією та двічі зіграти з Боснією і Герцеговиною. Наша команда може фінішувати другою, навіть якщо виграє в скандинавів і візьме чотири очка в матчах з балканцями (на фініші рахуватимуть різницю забитих і пропущених м’ячів).

Що стосується Франції, то їй, аби напевно фінішувати першою, необхідно взяти три очка у двох матчах, що залишилися. Їм належить зіграти з Казахстаном і Фінляндією.

Кваліфікація чемпіонату світу. 7 вересня

Група А

Азербайджан – Португалія – 0:3 (Бернарду Сілва, 26, Андре Сілва, 31, Діогу Жота, 75).

Ірландія – Сербія – 1:1 (Міленкович, 87, в свої ворота – Мілінкович-Савич, 20).

Група D

Франція – Фінляндія – 2:0 (Грізманн, 25, 53).

Боснія і Герцеговина – Казахстан – 2:2 (Пьяніч, 74, з пенальті, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5).

Група F

Данія – Ізраїль – 5:0 (Поульсен, 28, К'яєр, 31, Сков-Ольсен, 41, Ділейні, 58, Корнеліус, 90+1).

Австрія – Шотландія – 0:1 (Дайкс, 30, з пенальті).

Фарерські острови – Молдова – 2:1 (К. Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 – Мілінчану, 84).

Група G

Нідерланди – Туреччина – 6:1 (Классен, 1, Депа, 16, 38, з пенальті, 54, Тіл, 80, Мален, 90 – Дженгіз Юндер, 90+2).

Чорногорія – Латвія – 0:0.

Норвегія – Гібралтар – 4:1 (Торстведт, 23, Голанд, 27, 39, Серлот, 59 – Стайх, 43).

Група Н

Хорватія – Словенія – 3:0 (Лівая, 33, Пашаліч, 66, Влашич, 90+4).

Словаччина – Кіпр – 2:0 (Шранц, 55, Косцельнік, 77).

Росія – Мальта – 2:0 (Смолов, 10, Бакаєв, 84, з пенальті).