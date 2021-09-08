Ізраїль відмовився від участі в чемпіонаті світу через істерику росіян

Планетарна першість з художньої гімнастики пройде без олімпійської чемпіонки

Істерика, яку влаштували росіяни через поразку на Олімпіаді в художній гімнастиці, змусила найсильнішу спортсменку світу Ліной Ашрам відмовитися від участі в чемпіонаті світу. Офіційне це звучить так: «З професійних міркувань ми вирішили не брати участі в чемпіонаті світу з художньої гімнастики в цьому році», – повідомляється на сайті ізраїльської федерації художньої гімнастики.

На Олімпіаді, нагадаємо, росіяни вперше не виграли «золото» за останні чверть століття. Вони почали перемагати на Іграх одразу після чемпіонського виступу українки Катерини Серебрянської. Ліной Ашрам виступила краще конкуренток сестер Діни й Аріни Аверіних, що засвідчили й українські фахівці, в тому числі призерка Олімпіади Анна Різатдінова.

На Ашрам і спеціалістів, які побачили перевагу Ліной, вилили тонни бруду.

Наразі, до речі, інформаційна атака продовжується. Ізраїльську гімнастку звинуватили в тому, що вона злякалася справедливого суддівства. Все йде до того, що Аверіним віддадуть перемогу ще до початку змагань. Адже, як виявилося, в спорті Росія використовує тактику гібридної війни.

Пізніше від участі в чемпіонаті світу відмовилася вся збірна Ізраїлю.

Чемпіонат світу повинен пройти з 27 по 31 жовтня в японському Кітакюсю.

Раніше у Росії оскаженіли через поразку гімнасток на Олімпіаді. Усі деталі скандалу.