Лопес висловився з приводу бою-реваншу з Ломаченком

Американський боксер не планує зустрічатися з українцем

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що не збирається погоджуватися на реванш з українським боксером Василем Ломаченком.

«Чи вважаю я себе королем легкої ваги після перемоги над Ломаченком? Безумовно. Так сказав навіть сам Ломаченко. Він намагається битися з моїми недоїдками, хоче повернутися, очистити своє ім'я. Чомусь всі вважають, що він отримає бій зі мною. Я дивлюся тільки вперед, ми пройшли цей етап. Тепер ми дивимося на більш важливі речі, на зразок бою з Джошем Тейлором та іншими бійцями. Реваншу з Ломаченком не буде. Якби я зазнав поразки, він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості. Так чому ж я маю її надавати? Я не стану цього робити», – наводить слова Теофімо Лопеса Sky Sports.

Бій між Ломаченком і Лопесом відбувся 17 жовтня 2020 року. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояса WBC Franchise, WBA Super і WBO.