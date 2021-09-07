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    Лопес висловився з приводу бою-реваншу з Ломаченком

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    Теофімо Лопес не збирається зустрічатися з Василем Ломаченком - Лопес висловився з приводу бою-реваншу з Ломаченком
    Теофімо Лопес не збирається зустрічатися з Василем Ломаченком
    Фото з відкритих джерел

    Американський боксер не планує зустрічатися з українцем

    Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що не збирається погоджуватися на реванш з українським боксером Василем Ломаченком.

    «Чи вважаю я себе королем легкої ваги після перемоги над Ломаченком? Безумовно. Так сказав навіть сам Ломаченко. Він намагається битися з моїми недоїдками, хоче повернутися, очистити своє ім'я. Чомусь всі вважають, що він отримає бій зі мною. Я дивлюся тільки вперед, ми пройшли цей етап. Тепер ми дивимося на більш важливі речі, на зразок бою з Джошем Тейлором та іншими бійцями. Реваншу з Ломаченком не буде. Якби я зазнав поразки, він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості. Так чому ж я маю її надавати? Я не стану цього робити», – наводить слова Теофімо Лопеса Sky Sports.

    Бій між Ломаченком і Лопесом відбувся 17 жовтня 2020 року. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

    Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояса WBC Franchise, WBA Super і WBO.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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    Лопес висловився з приводу бою-реваншу з Ломаченком