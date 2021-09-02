Боксер Хижняк, який програв «золото» Олімпіади, одружився

Срібний призер Ігор у Токіо втілив у життя давню мрію

Боксер Олександр Хижняк, який здобув срібну нагороду Олімпіади в Токіо, за три тижні після Ігор-2020 одружився. Це, як говорив спортсмен після повернення з Японії, була його давня мрія, яку він нарешті здійснив.

«У житті нашого провідного українського боксера-олімпійця Олександра Хижняка відбулася знаменна подія! Чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор одружився з чарівною дівчиною Тетяною!» – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.

Олександр Хижняк пройшов Олімпіаду на одному диханні, а у фіналі поступився через один несподіваний удар.

Боксер заявив, що залишиться в любителях і готуватиметься до наступних Ігор у Парижі.