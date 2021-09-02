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    Боксер Хижняк, який програв «золото» Олімпіади, одружився

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    Олександр Хижняк одружився - Боксер Хижняк, який програв «золото» Олімпіади, одружився
    Олександр Хижняк одружився
    Фото з відкритих джерел

    Срібний призер Ігор у Токіо втілив у життя давню мрію

    Боксер Олександр Хижняк, який здобув срібну нагороду Олімпіади в Токіо, за три тижні після Ігор-2020 одружився. Це, як говорив спортсмен після повернення з Японії, була його давня мрія, яку він нарешті здійснив.

    «У житті нашого провідного українського боксера-олімпійця Олександра Хижняка відбулася знаменна подія! Чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор одружився з чарівною дівчиною Тетяною!» – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.

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    Олександр Хижняк пройшов Олімпіаду на одному диханні, а у фіналі поступився через один несподіваний удар.

    Боксер заявив, що залишиться в любителях і готуватиметься до наступних Ігор у Парижі.

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    Теги: Олімпіада бокс Олександр Хижняк
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    Боксер Хижняк, який програв «золото» Олімпіади, одружився