Перевершила Беленюка. Українка після перемоги над росіянкою вразила виконанням гопака

Макогоненко після перемоги у фіналі чемпіонату Європи станцювала швидкий танець

Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу в своїй віковій категорії. У фіналі турніру, який проходив у Сараєво, 13-річна спортсменка перемогла росіянку. Після завершення поєдинку дівчина повернулася в ринг і станцювала гопак. Причому не скорочену версію, яку практикують борець греко-римського стилю Жан Беленюк і боксер Олександр Усик, а розширену.

Загалом наша команда здобула на першості Європи 23 медалі з 29 можливих. З них 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород. В загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце з 25 країн-учасниць.