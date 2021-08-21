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    Перевершила Беленюка. Українка після перемоги над росіянкою вразила виконанням гопака

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    Збірна України привезла з першості Європи 23 медалі - Перевершила Беленюка. Українка після перемоги над росіянкою вразила виконанням гопака
    Збірна України привезла з першості Європи 23 медалі
    Фото з відкритих джерел

    Макогоненко після перемоги у фіналі чемпіонату Європи станцювала швидкий танець

    Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу в своїй віковій категорії. У фіналі турніру, який проходив у Сараєво, 13-річна спортсменка перемогла росіянку. Після завершення поєдинку дівчина повернулася в ринг і станцювала гопак. Причому не скорочену версію, яку практикують борець греко-римського стилю Жан Беленюк і боксер Олександр Усик, а розширену.

    Загалом наша команда здобула на першості Європи 23 медалі з 29 можливих. З них 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород. В загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце з 25 країн-учасниць.

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    Теги: чемпіонат Європи бокс
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    Перевершила Беленюка. Українка після перемоги над росіянкою вразила виконанням гопака