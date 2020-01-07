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    Бій російського чемпіона в Китаї можуть відмінити через утиски мусульман

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    Артур Бетербієв хоче підтримати китайських мусульман - Бій російського чемпіона в Китаї можуть відмінити через утиски мусульман
    Артур Бетербієв хоче підтримати китайських мусульман
    Спорт-Експрес

    У разі відмови Бетербієв ризикує втратити титул

    Організатори не планують скасовувати поєдинок за участю чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями IBF і WBC росіянина Артура Бетербієва і китайця Мен Фаньлуна. Про це повідомили в IBF.

    Раніше з'явилася інформація, що Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту пояса IBF в поєдинку з Мен Фаньлуном, оскільки не бажає проводити бій на території Китаю через політику країни щодо мусульман-уйгурів, релігійні і цивільні права яких, на думку критиків влади , регулярно порушуються.

    «Поки ми не плануємо скасовувати бій», - заявляють в IBF.

    Торги на право проведення бою Бетербієва з Мен Фаньлуном виграла китайська компанія Longjoy Sports, яка запропонувала призовий фонд у розмірі $ 1,9 млн – майже в 1,5 рази більше, ніж пропонував промоутер росіянина компанія Top Rank ($ 1,315 млн).

    У разі відмови Бетербієва від захисту титул можуть оголосити вакантним, і тоді бій за нього проведуть Мен Фаньлун і британець Джошуа Буатсі або німець Домінік Бозель.

    Нагадаємо, що пояс IBF Бетербієв відібрав у українця Олександра Гвоздика.

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    бокс Китай Артур Бетербієв Мен Фаньлун Домінік Бозель Джошуа Буатсі
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