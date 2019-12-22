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    Російський боксер Лебедєв завершив кар’єру після поразки в домашньому бою (відео)

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    Російський боксер Лебедєв програв у домашньому бою - Російський боксер Лебедєв завершив кар’єру після поразки в домашньому бою (відео)
    Російський боксер Лебедєв програв у домашньому бою
    Eurosport

    Колишній чемпіон світу поступився Табісу Мчуну з ПАР у бою за вакантний титул

    Колишній російський чемпіон світу в важкій категорії Дєніс Лебедєв програв рішенням суддів у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC Silver.

    За підсумками 12-ти раундів всі судді віддали перевагу південноафриканському боксеру. Поєдинок відбувся в Красноярську.

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    Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей!

    Допис, поширений UFC Бокс MMA Хабиб (@ufc_mma_fight_sportsru)

    Після поразки 40-річний росіянин оголосив про завершення кар’єри. «Не бачу більше сенсу продовжувати виступи. Насмішити людей? У мене є інша робота, потрібно приділити увагу на неї», - передає слова Лебедєва sports.ru.

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    бокс Денис Лебедєв
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