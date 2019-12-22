Російський боксер Лебедєв завершив кар’єру після поразки в домашньому бою (відео)
Російський боксер Лебедєв програв у домашньому бою
Eurosport
Колишній чемпіон світу поступився Табісу Мчуну з ПАР у бою за вакантний титул
Колишній російський чемпіон світу в важкій категорії Дєніс Лебедєв програв рішенням суддів у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC Silver.
За підсумками 12-ти раундів всі судді віддали перевагу південноафриканському боксеру. Поєдинок відбувся в Красноярську.
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Після поразки 40-річний росіянин оголосив про завершення кар’єри. «Не бачу більше сенсу продовжувати виступи. Насмішити людей? У мене є інша робота, потрібно приділити увагу на неї», - передає слова Лебедєва sports.ru.