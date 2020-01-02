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    Бої українських боксерів потрапили до топ-3 у світі за підсумками 2019 року (відео)

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    Василь Ломаченко і Люк Кемпбелл спільними зусиллями видали блискучий поєдинок - Бої українських боксерів потрапили до топ-3 у світі за підсумками 2019 року (відео)
    Василь Ломаченко і Люк Кемпбелл спільними зусиллями видали блискучий поєдинок
    Forbes

    Бій Ломаченка був переможним, а Гвоздик програв британця

    Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик і їх бої проти Люка Кемпбелла і росіянина Артура Бетербієва потрапили в топ-3 найкращих поєдинків за версією промоутерської компанії Top Rank.

    Як відомо, Ломаченко в легкій вазі рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла, здобувши вакантний титул чемпіона за версією WBC, а також захистив свої пояси WBO і WBA Super.

    Гвоздик у рамках напівважкої ваги поступився росіянину Артуру Бетербієву, програвши технічним нокаутом. Українець втратив шанс стати чемпіоном за версією IBF, а також не зміг відстояти свій пояс WBC.

    Крім боїв українців, у топ-3 за версією Top Rank потрапив також поєдинок Хосесіто Лопеса і Джессі Варґаса.

     Читайте також: Промоутер Top Rank: Бій між Ломаченком і Лопесом точно відбудеться, все вирішено
    бокс Олександр Гвоздик Василь Ломаченко Люк Кемпбелл Артур Бетербієв Хосесіто Лопес Джессі Варґас
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