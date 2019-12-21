Ексрегіонал, який очолює Федерацію боксу України, вирішив відректися від претензій до Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-реґіонал Володимир Продивус вирішив зробити вишуканий реверанс на адресу чинної влади Федерація боксу України

Володимир Продивус проти маніпуляцій

Президент Федерації боксу України, віце-президент Європейської Конфедерації боксу, член Виконавчого комітету AIBA, колишній член Партії регіонів Володимир Продиус зазначив, що озвучені деякими спортивними Федераціями занепокоєння щодо перебоїв з фінансуванням спорту є передчасними.

Мова про оприлюднений вчора за підписом очільників чотирьох національних федерацій відкритий лист на адресу Президента Зеленського та голови Верховної ради Разумкова. П’ятою у списку підписантів згадувалася Федерація боксу України. Правда, підпис не був персоніфікований.

«Я проти всіляких маніпуляцій та не підтримую будь-яких спекуляцій відносно тих реформ, які запроваджує Президент України та Кабінет міністрів. Зокрема тих реформ, які ми сьогодні спостерігаємо у спортивній сфері. Це стосується реформування структури Міністерства молоді та спорту, а також ініціатив держави з реформування підходів у роботі зі спортивними федераціями, спортсменами, меценатами, - написав у заяві, оприлюднені на офіційному сайті Федерації боксу України пан Продивус.

Як людина, яка більшість свого життя провела у великому бізнесі, політиці та спорті, чудово розумію, що важливі та дійсно ключові реформи не проходять без певних складнощів. Тому переконаний, що і сьогоднішня ситуація стосовно перебою з фінансуванням державою спортивних заходів виключно в останньому місяці поточного року була необхідною мірою з боку держави. Переконаний і в тому, що вже найближчим часом ситуація у спорті, як в загальних економічних показниках нашої держави буде змінюватися на краще.

Закликаю представників Національних федерацій не вносити інформаційний резонанс. Ми навпаки маємо сьогодні об’єднуватися та робити все необхідне для підтримки спорту та, як результат, допомагати державі у реалізації вкрай важливих реформ. Переконаний у тому, що для чинного керівництва держави спорт є одним із пріоритетних напрямків.

Попереду в нас заключний етап підготовки Національних збірних команд України до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри та Олімпіади в цілому. Тому переконаний, що держава на належному рівні підтримає наших спортсменів, їх підготовку, що дозволить нам гідно представити Україну на головному спортивному форумі чотириріччя».



