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    Бокс на Олімпіаді в Токіо може стати професіональним

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    Бокс - Бокс на Олімпіаді в Токіо може стати професіональним
    Бокс
    AIBA

    Допомогу в організації змагань пропонує Всесвітня боксерська організація (WBA)

    Боксерський турнір на літній Олімпіаді 2020 року в Токіо може відбутися за правилами професіональних змагань. Раніше МОК відсторонив Міжнародну асоціацію аматорського боксу (AIBA) від організації олімпійського турніру.

    З пропозицією про допомогу в проведення олімпійських змагань з боксу виступила Всесвітня боксерська організація (WBA).

    «Ми готові запропонувати наш досвід, щоб організувати турнір в Токіо-2020.  WBA – одна з провідних боксерських організацій, яка існує вже понад 100 років», - цитує заяву організації «Спорт-Экспресс».

    Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив AIBA офіційного статусу через проблем в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.

     Читайте також: Бокс залишиться в програмі змагань Олімпіади
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