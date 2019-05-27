Бокс на Олімпіаді в Токіо може стати професіональним



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Допомогу в організації змагань пропонує Всесвітня боксерська організація (WBA)

Боксерський турнір на літній Олімпіаді 2020 року в Токіо може відбутися за правилами професіональних змагань. Раніше МОК відсторонив Міжнародну асоціацію аматорського боксу (AIBA) від організації олімпійського турніру.

З пропозицією про допомогу в проведення олімпійських змагань з боксу виступила Всесвітня боксерська організація (WBA).

«Ми готові запропонувати наш досвід, щоб організувати турнір в Токіо-2020. WBA – одна з провідних боксерських організацій, яка існує вже понад 100 років», - цитує заяву організації «Спорт-Экспресс».

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив AIBA офіційного статусу через проблем в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.

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