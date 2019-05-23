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    Бокс залишиться в програмі змагань Олімпіади

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    Олімпійський бокс - Бокс залишиться в програмі змагань Олімпіади
    Олімпійський бокс
    Olympic.org

    МОК рекомендував залишити цей вид спорту в олімпійській програмі

    Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував залишити бокс в програмі змагань Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

    Водночас рекомендовано позбавити Міжнародну асоціацію боксу (AIBA) офіційного статусу. Керувати підготовкою олімпійського боксерського турніру буде спеціальна комісія на чолі з головою Міжнародної федерації гімнастики Моринарі Ватанабе.

    AIBA покарано за проблем в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.

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