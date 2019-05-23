Бокс залишиться в програмі змагань Олімпіади
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Олімпійський бокс
Olympic.org
МОК рекомендував залишити цей вид спорту в олімпійській програмі
Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував залишити бокс в програмі змагань Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.
Водночас рекомендовано позбавити Міжнародну асоціацію боксу (AIBA) офіційного статусу. Керувати підготовкою олімпійського боксерського турніру буде спеціальна комісія на чолі з головою Міжнародної федерації гімнастики Моринарі Ватанабе.
AIBA покарано за проблем в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.
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