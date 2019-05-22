Бокс під загрозою: МОК вирішить його олімпійську долю



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МОК обговорить доцільність збереження боксу в олімпійській програмі Ігор-2020 в Токіо

У швейцарській Лозанні 22 травня відбудеться засідання Міжнародного олімпійського комітету, на якому обговорюватимуть доцільність збереження боксу в олімпійській програмі змагань на літніх Іграх-2020 у Токіо, інформує УНН.

Питання ініційовано через статус Міжнародної асоціації боксу (AIBA), якій загрожує дискваліфікація. МОК призупинив плани щодо проведення олімпійського боксерського турніру в Токіо-2020 ще у листопаді 2018 року.

AIBA мала зробити кроки щодо усунення проблем в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.

МОК також виступав проти обрання президентом AIBA Гафура Рахімова, оскільки він знаходиться під санкціями Міністерства фінансів США і підозрюється в зв’язках з міжнародною злочинною мережею. Заради збереження боксу в олімпійській програмі Рахімов в березні залишив посаду, проте автоматично проблеми організації це не вирішило.

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