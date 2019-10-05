Боксер, який переніс інсульт після бою з Гвоздиком, відновив тренування (відео)



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Адоніс Стівенсон повертається до повноцінного життя Instagram Адоніса Стівенсона

Адоніс Стівенсон вдягнув боксерські рукавички через десять місяців після біди

Канадець Адоніс Стівенсон повністю відновився після операції зі заміщення частини черепа і продовжує жити нормальним життям.

Більше того, колишній чемпіон світу навіть тренується в спортзалі. На своїй сторінці в Instagram Стівенсон опублікував відео, де він перед камерами працює на мішку.

«За лаштунками зйомок в тренувальному залі. Радий знову тренуватися», - написав боксер.

Нагадаємо, що свій останній бій Адоніс провів 1 грудня минулого року і програв нокаутом українцю Олександру Гвоздику. Після поєдинку Стівенсона госпіталізували і діагностували інсульт.