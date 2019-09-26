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    Переможець бою Коммі – Лопес зустрінеться з Ломаченком

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    Василь Ломаченко - Переможець бою Коммі – Лопес зустрінеться з Ломаченком
    Василь Ломаченко
    Fightnews

    Затверджено чемпіонський бій в легкій вазі

    Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбоф підтвердив проведення поєдинку між чемпіоном світу IBF у легкій вазі Річардом Коммі та претендентом Теофімо Лопесом, інформує ESPN.

    «Це буде захоплюючий поєдинок. Топовий проспект Лопес вийде проти крутого ветерана Коммі», - зазначив Дюбоф.

    Бій відбудеться 14 грудня в Нью-Йорку.

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    Переможець поєдинку у першій половині 2020 року має зустрітися з чемпіоном за версіями WBC, WBA, WBO Василем Ломаченком.  
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