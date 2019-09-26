Переможець бою Коммі – Лопес зустрінеться з Ломаченком
Василь Ломаченко
Fightnews
Затверджено чемпіонський бій в легкій вазі
Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбоф підтвердив проведення поєдинку між чемпіоном світу IBF у легкій вазі Річардом Коммі та претендентом Теофімо Лопесом, інформує ESPN.
«Це буде захоплюючий поєдинок. Топовий проспект Лопес вийде проти крутого ветерана Коммі», - зазначив Дюбоф.
Бій відбудеться 14 грудня в Нью-Йорку.
Читайте також: Російська федерація покарала своїх «невинних» боксерівПереможець поєдинку у першій половині 2020 року має зустрітися з чемпіоном за версіями WBC, WBA, WBO Василем Ломаченком.