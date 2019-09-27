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    Вінничани похилого віку мають можливість підстригтися безкоштовно (адреси)

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    Вінничани похилого віку мають можливість підстригтися безкоштовно (адреси)

    1 жовтня вінничани літнього віку зможуть безкоштовно підстригтись у шести перукарнях міста

    З нагоди відзначення міжнародного Дня людей похилого віку 1 жовтня з 9:00 до 15:00 буде організовано безкоштовне обслуговування осіб похилого віку (жінки з 60 років, чоловіки з 65 років), при пред’явленні ними посвідчень. Цього дня таких людей безкоштовно обслуговуватимуть у шести перукарнях міста.

    А саме, у перукарнях ВТП «Добробут-ВЧ» (вул. Академіка Янгеля, 18), «Перлина» (вул. В.Отамановського, 4), «Іван та Марія» (вул. Некрасова,77), «Сімейна перукарня» (вул. Грушевського,23), «ІСТ» (вул. Д.Нечая,77А) та перукарня ДНЗ «Вище професійне училище № 7» (вул. Київська, 118).

    У цих закладах можна буде зробити кілька видів стрижок для чоловіків та жінок. Серед них – «Бокс», «Полубокс», «Канадка».

    бокс вінничани
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