Борець із Одеси здобув для України другу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Михайлов вперше серйозно заявив про себе серед дорослих НОК України в Одеській області

Василь Михайлов у медальній сутичці впевнено переміг суперника з Болгарії

Українська збірна з вільної боротьби виграла другу медаль на чемпіонаті Європи, який добігає кінця в італійській столиці Римі. Слідом за Еріком Арушаняном, який здобув бронзу в категорії до 65 кілограмів, третім у вазі до 79 кг став одесит Василь Михайлов.

Василь у стартовій сутичці достроково, 11:0, переміг Сайфедіна Алекму із Франції.

У чвертьфіналі Михайлов програв майбутньому фіналістові, білорусу Магамедхабібу Каджімохамедову – 1:9.

Оскільки Каджімохамедов вийшов у фінал і в підсумку став чемпіоном Європи, Михайлов отримав змогу продовжити виступ у втішному турнірі. Його Василь розпочав з дострокової перемоги 10:0 над Александросом Цантікідісом із Греції.

В сутичці за бронзу Михайлов зустрічався з болгарином Джемалем Алі. І переміг суперника 7:0 найперше завдяки вмінню результативно проходити у ноги.

Таким чином, Василь Михайлов, який у 2017 році був бронзовим призером чемпіонатів світу і Європи серед молоді до 23-х років, а в 2011-му вигравав Євро серед кадетів, вперше піднявся на континентальний п’єдестал на дорослому рівні.

Зауважимо, що на відміну від збірних з греко-римської та жіночої боротьби, жоден з українських вільників на цьому чемпіонаті Європи у фінал не пробився. Завтра, 16 лютого, у заключний день змагань за бронзу також побореться представник найважчої категорії Олександр Хоцянівський.