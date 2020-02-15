  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Один із найобдарованіших борців світу приніс Україні першу нагороду Євро з вільної боротьби

    • Розсилка
    Ерік Арушанян чотири з п'яти сутичок виграв достроково - Один із найобдарованіших борців світу приніс Україні першу нагороду Євро з вільної боротьби
    Ерік Арушанян чотири з п'яти сутичок виграв достроково
    UWW

    Ерік Арушанян вперше піднявся на п’єдестал крупних змагань серед дорослих

    Чинний чемпіон світу серед юніорів Ерік Арушанян приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби, який триває в італійській столиці Римі.

     Читайте також: Ерік з Херсона приніс Україні золото чемпіонату світу з боротьби (відео)

    Щойно херсонець у сутичці за третє місце переміг на туше француза Маруана Ахмеда Єззу. Причому сутичка складалася для українця попервах не найліпшим чином. У дебюті зустрічі Єзза провів з партера амплітудний кидок на чотири бали і відповідно отримав відчутну перевагу. Проте надалі Арушанян відігрався і вийшов уперед, одного разу провівши контратаку і двічі перевівши суперника в партер. Поступаючись, Єзза вдався до авантюри і вперто намагався провести кидок прогином. Це Маруанові не виходило, натомість він падав на спину і продовжував програвати бали аж доти, доки наш Ерік його не дотиснув і не поклав на лопатки.

     Дивіться також: Відео попередніх сутичок Еріка Арушаняна на чемпіонаті Європи-2020

    Так само яскраво Арушанян боровся й на шляху до медальної сутички. Грека Фотіоса Попадакіса, болгарина Стефана Іванова та поляка Кшиштофа Бєньковскі Ерік переміг достроково, а майбутньому чемпіонові Курбану Ширяєву із РФ поступився 2:9.

    Також сьогодні, 15 лютого, сутичку за третє місце у ваговій категорії до 79 кг проведе одесит Василь Михайлов.

    чемпіонат Європи Збірна України вільна боротьба Ерік Арушанян Григорій Данько Маруан Ахмед Єзза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ