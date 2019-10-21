На Всесвітніх іграх серед військових спортсмен з Тернопілля обіймався на п’єдесталі з росіянином



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Василь Шуптар (крайній зліва) не соромиться обійматися з представником ворожої країни Фото із соцмереж

Для чергового українця «спорт поза політикою»

У китайському Ушані набирають обертів Всесвітні ігри серед військових. Вкраїнські атлети виграють чергові медалі. І продовжують забувати, що вони представляють ті самі Збройні сили України, які шостий рік стримують військову агресію Російської федерації на сході нашої держави.

Василь Шуптар, борець вільного стилю з Теребовля на Тернопіллі сьогодні, 21 жовтня, виграв срібло у ваговій категорії до 65 кг. А на п’єдесталі міцно обійнявся з тим, хто його переміг у фіналі. Усе б нічого, але борець Рашидов представляє збройні сили країни-агресора. Цікаво, що борці з Туреччини і Китаю, які здобули бронзові нагороди, обійшлися без обіймів і стоять по-військовому струнко.

Нагадаємо, що російсько-українська війна, яка розпочалася навесні 2014-го, відібрала життя уже понад десяти тисяч українців.