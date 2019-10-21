  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Всесвітніх іграх серед військових спортсмен з Тернопілля обіймався на п’єдесталі з росіянином

    • Розсилка
    Василь Шуптар (крайній зліва) не соромиться обійматися з представником ворожої країни - На Всесвітніх іграх серед військових спортсмен з Тернопілля обіймався на п’єдесталі з росіянином
    Василь Шуптар (крайній зліва) не соромиться обійматися з представником ворожої країни
    Фото із соцмереж

    Для чергового українця «спорт поза політикою»

    У китайському Ушані набирають обертів Всесвітні ігри серед військових. Вкраїнські атлети виграють чергові медалі. І продовжують забувати, що вони представляють ті самі Збройні сили України, які шостий рік стримують військову агресію Російської федерації на сході нашої держави.

    Читайте також

    Василь Шуптар, борець вільного стилю з Теребовля на Тернопіллі сьогодні, 21 жовтня, виграв срібло у ваговій категорії до 65 кг. А на п’єдесталі міцно обійнявся з тим, хто його переміг у фіналі. Усе б нічого, але борець Рашидов представляє збройні сили країни-агресора. Цікаво, що борці з Туреччини і Китаю, які здобули бронзові нагороди, обійшлися без обіймів і стоять по-військовому струнко.

    Нагадаємо, що російсько-українська війна, яка розпочалася навесні 2014-го, відібрала життя уже понад десяти тисяч українців.

     Читайте також: Спортсмен, який нив про зміну громадянства, виграв медаль Всесвітніх ігор серед військових
    Читайте також
    спорт війна вільна боротьба Василь Шуптар спорт поза політикою
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ