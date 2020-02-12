Герой тижня. Як українець Новіков перемагав могутнього угорця в фіналі чемпіонату Європи (відео)



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Семен Новіков і Жан Беленюк - мабуть, найсильніші борці світу в категорії до 87 кг Фейсбук Жана Беленюка

Семен переважав досвідченого Віктора Льорінца в усіх компонентах

Вчора, 11 лютого ввечері 23-річний українець Семен Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби.

На килимі Pala Pellicone в італійській столиці Римі харків’янин, який двічі вигравав чемпіонати світу серед молоді до 23-х років, впевнено здолав іспанця Хесуса Ґаску, дворазового чемпіона світу Метегана Базара з Туреччини і росіянина Алєксандра Комарова.

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В фіналі Новіков боровся ще з одним ґрандом вагової категорії до 87 кг, 29-річним чемпіоном Європи-2017, фіналістом торішнього чемпіонату світу Віктором Льорінцом з Угорщини. І переміг його вчисту – 7:1.

Для порівняння: Жан Беленюк у торішньому фіналі чемпіонату світу мав проблем з Льорінцом значно більше (дивіться відео). Звісно, Жан і Віктор знають одне одного досконало, а тому їхні протистояння запекліші.

Цікаво, що Беленюк, який поїхав у Рим як спеціальний гість, а як спортсмен пропускає змагання, бо має інший графік підготовки до Олімпійських ігор. Прокоментував перемогу Новікова так: «Радий, що після Олімпіади за категорію 87 кг можу не турбуватися . Гідна зміна є!»

Зауважимо, що наразі на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби у Римі українська збірна крім золота Новікова має дві бронзи, здобуті Ленуром Теміровим (до 63 кг) і Миколою Кучмієм (до 130 кг).