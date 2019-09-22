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    Євро з вільної боротьби: Хоцянівський бере медаль, інший українець Андрійцев за неї побореться (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Олександр Хоцянівський вперше піднявся на світовий п'єдестал - Євро з вільної боротьби: Хоцянівський бере медаль, інший українець Андрійцев за неї побореться (відео)
    Олександр Хоцянівський вперше піднявся на світовий п'єдестал
    UWW

    Від провалу українську команду врятували старожили

    Сьогодні в Нур-Султані (Казахстан) завершується чемпіонат Європи з боротьби. У заключний день турніру решту медалей розіграють борці вільного стилю.

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    Збірна України з вільної боротьби в казахстанській столиці особливо не вражає, але попри провал більшості представників команди медаль уже має. Вперше в кар’єрі на п’єдестал світових першостей піднявся 29-річний донеччанин Олександр Хоцянівський, який представляє найважчу категорію до 125 кілограмів.

    Борець, який цьогоріч був бронзовим призером чемпіонату Європи і Європейських ігор, виграв медаль такого ж достоїнства на світовому рівні.

    Боротьбу Хоцянівський розпочав з важкої перемоги 3:2 у кваліфікації над вірменином Леваном Беріанідзе.

    Хоцянівський - Беріанідзе

    Головну свою перемогу Хоцянівський здобув в 1/8 фіналу, коли здолав 4:3 срібного призера чемпіонату Європи-2014 Алана Хуґаєва із РФ.

    Хоцянівський - Хуґаєв

    Після того була не менш важка звитяга над іранцем Ядоллою Могебі у чвертьфіналі – 3:2.

    Хоцянівський - Могебі

    Тільки у сутичці з тепер уже триразовим чемпіоном світу Ґено Петріашвілі в півфіналі Хоцянівський виглядав безпомічним. Олександр просто не знав, як захищатися від проходів у ноги у виконанні грузина і програв з рахунком 2:6.

    Хоцянівський - Петріашвілі

    Втім, Баджу Хутабу із Сирії в поєдинку за бронзу Олександр переміг дуже впевнено – 5:1. Окрім медалі, Хоцянівський здобув олімпійську ліцензію і тепер сподівається виступити на другій у кар’єрі Олімпіаді.

    Хоцянівський - Хутаба

    Ще одну перепустку в Токіо-2020 може здобути срібний призер Ігор-2012 у Лондоні Валерій Андрійцев. Він у Нур-Султані спершу здобув важку перемогу 8:7 над білорусом Олександром Гуштиним, але потім програв 0:4 олімпійському чемпіонові-2012, чинному чемпіонові Європи Шаріфу Шаріфову з Азербайджану. Шаріфов свій переможний шлях продовжив і надалі, спершу перемігши бронзового призера цьогорічних чемпіонату Європи і Європейських ігор Елізбара Одікадзе з Грузії (6:0), а потім – чинного олімпійського чемпіона і дворазового чемпіона світу Кайла Снайдера зі США (5:2).

    Андрійцев - Гуштин

    Попереду на Шаріфова очікує зустріч за золото проти чинного чемпіона світу, Європи і Європейських ігор, олімпійського чемпіона у ваговій категорії до 86 кг Абдулрашида Садулаєва із РФ. А Андрійцев продовжить боротьбу за бронзу й олімпійську ліцензію сьогодні, у втішному турнірі. Його першим суперником там буде бронзовий призер чемпіонату Азії-2017 Сео Мін-Вон із Кореї.

    Несподівано отримав нагоду поборотися за медаль 25-річний дебютант світових чемпіонатів, представник вагової категорії до 79 кг Дмитро Ткаченко. Він у стартовій сутичці переміг 7:2 поляка Анджея Сокальскі, але потім програв 0:7 чинному чемпіонові Європи, бронзовому призеру Олімпіади-2016 Джабраїлові Хасанову із Азербайджану. Оскільки кавказець вийшов до фіналу, де побореться із американцем Кайлом Дейком, Ткаченко виступатиме сьогодні у втішному турнірі за бронзу. Першим його суперником буде казахстанець Ґалімзян Уссербаєв.

    Інші українські вільники провалилися. Про ранні поразки Андрія Яценка (до 57 кг), Ґора Оґаннесяна (до 65 кг) і Семена Радулова (до 70 кг) «Главком» уже розповідав. Як і про невдачу в чвертьфіналі Василя Михайлова (до 74 кг). Любомир Сагалюк (до 92 кг) на старті втішного турніру програв 0:7 молдованину Георгію Рубаєву.

    Після стартової сутички припинив боротьбу Петро Білейчук (до 61 кг), який програв 2:3 бронзовому призерові чемпіонату Азії Міньгу Лю. Також у дебютному поєдинку угорцеві Іштванові Веребу поступився 3:4 Олексій Доманицький (до 86 кг).

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    чемпіонат світу Збірна України Олександр Хоцянівський вільна боротьба Валерій Андрійцев Кайл Снайдер Петро Білейчук Григорій Данько Дмитро Ткаченко Олексій Доманицький Любомир Сагалюк Ґено Петріашвілі Алан Хуґаєв Леван Беріанідзе Баджа Хутаба Шаріф Шаріфов Елізбар Одікадзе Абдулрашид Садулаєв Джабраїл Хасанов Анджей Сокальскі Іштван Вереб
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