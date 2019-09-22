Євро з вільної боротьби: Хоцянівський бере медаль, інший українець Андрійцев за неї побореться (відео)

Олександр Хоцянівський вперше піднявся на світовий п'єдестал UWW

Від провалу українську команду врятували старожили

Сьогодні в Нур-Султані (Казахстан) завершується чемпіонат Європи з боротьби. У заключний день турніру решту медалей розіграють борці вільного стилю.

Збірна України з вільної боротьби в казахстанській столиці особливо не вражає, але попри провал більшості представників команди медаль уже має. Вперше в кар’єрі на п’єдестал світових першостей піднявся 29-річний донеччанин Олександр Хоцянівський, який представляє найважчу категорію до 125 кілограмів.

Борець, який цьогоріч був бронзовим призером чемпіонату Європи і Європейських ігор, виграв медаль такого ж достоїнства на світовому рівні.

Боротьбу Хоцянівський розпочав з важкої перемоги 3:2 у кваліфікації над вірменином Леваном Беріанідзе.

Хоцянівський - Беріанідзе

Головну свою перемогу Хоцянівський здобув в 1/8 фіналу, коли здолав 4:3 срібного призера чемпіонату Європи-2014 Алана Хуґаєва із РФ.

Хоцянівський - Хуґаєв

Після того була не менш важка звитяга над іранцем Ядоллою Могебі у чвертьфіналі – 3:2.

Хоцянівський - Могебі

Тільки у сутичці з тепер уже триразовим чемпіоном світу Ґено Петріашвілі в півфіналі Хоцянівський виглядав безпомічним. Олександр просто не знав, як захищатися від проходів у ноги у виконанні грузина і програв з рахунком 2:6.

Хоцянівський - Петріашвілі

Втім, Баджу Хутабу із Сирії в поєдинку за бронзу Олександр переміг дуже впевнено – 5:1. Окрім медалі, Хоцянівський здобув олімпійську ліцензію і тепер сподівається виступити на другій у кар’єрі Олімпіаді.

Хоцянівський - Хутаба

Ще одну перепустку в Токіо-2020 може здобути срібний призер Ігор-2012 у Лондоні Валерій Андрійцев. Він у Нур-Султані спершу здобув важку перемогу 8:7 над білорусом Олександром Гуштиним, але потім програв 0:4 олімпійському чемпіонові-2012, чинному чемпіонові Європи Шаріфу Шаріфову з Азербайджану. Шаріфов свій переможний шлях продовжив і надалі, спершу перемігши бронзового призера цьогорічних чемпіонату Європи і Європейських ігор Елізбара Одікадзе з Грузії (6:0), а потім – чинного олімпійського чемпіона і дворазового чемпіона світу Кайла Снайдера зі США (5:2).

Андрійцев - Гуштин

Попереду на Шаріфова очікує зустріч за золото проти чинного чемпіона світу, Європи і Європейських ігор, олімпійського чемпіона у ваговій категорії до 86 кг Абдулрашида Садулаєва із РФ. А Андрійцев продовжить боротьбу за бронзу й олімпійську ліцензію сьогодні, у втішному турнірі. Його першим суперником там буде бронзовий призер чемпіонату Азії-2017 Сео Мін-Вон із Кореї.

Несподівано отримав нагоду поборотися за медаль 25-річний дебютант світових чемпіонатів, представник вагової категорії до 79 кг Дмитро Ткаченко. Він у стартовій сутичці переміг 7:2 поляка Анджея Сокальскі, але потім програв 0:7 чинному чемпіонові Європи, бронзовому призеру Олімпіади-2016 Джабраїлові Хасанову із Азербайджану. Оскільки кавказець вийшов до фіналу, де побореться із американцем Кайлом Дейком, Ткаченко виступатиме сьогодні у втішному турнірі за бронзу. Першим його суперником буде казахстанець Ґалімзян Уссербаєв.

Інші українські вільники провалилися. Про ранні поразки Андрія Яценка (до 57 кг), Ґора Оґаннесяна (до 65 кг) і Семена Радулова (до 70 кг) «Главком» уже розповідав. Як і про невдачу в чвертьфіналі Василя Михайлова (до 74 кг). Любомир Сагалюк (до 92 кг) на старті втішного турніру програв 0:7 молдованину Георгію Рубаєву.

Після стартової сутички припинив боротьбу Петро Білейчук (до 61 кг), який програв 2:3 бронзовому призерові чемпіонату Азії Міньгу Лю. Також у дебютному поєдинку угорцеві Іштванові Веребу поступився 3:4 Олексій Доманицький (до 86 кг).