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Ф'юрі зухвало висунув вимоги Усику до бою за звання абсолютного чемпіона світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ф'юрі зухвало висунув вимоги Усику до бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі
фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версією WBC впевнений, що бій за звання абсолютного чемпіона планети більше потрібен українському боксеру

Британський боксер Тайсон Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі. Про це повідомляє Fight Hub TV.

Чемпіон світу за версією WBC впевнений, що бій за звання абсолютного чемпіона планети більше потрібен українському боксеру. Як наслідок, володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO повинен погодитися на незначну частину гонорару.

«Я хоч колись казав, що прагну бути абсолютним чемпіоном? Одна маленька с*чка завжди мріяла про це, хіба ні? Дивіться, я маю справи з Френсісом Нганну. Якщо інша маленька сосиска захоче побитися за абсолютне чемпіонство, то має погодитися на невеликий відсоток призових», – заявив Ф'юрі.

За словами «Циганського короля», фінансові апетити Усика стали головною перепоною для поєдинку. Зокрема, саме відмова команди українця від запропонованого розподілу гонорару зірвала бій важковаговиків на «Вемблі». Тепер поєдинок спробують організувати у 2024 році.

Нагадаємо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

Раніше український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Результат поєдинку вирішився в дев’ятому раунді. Після серії ударів Дюбуа вдруге опинився на підлозі. Британець намагався встати після нокдауну, але рефері просигналізував про неможливість продовжувати бій.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик спорт

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