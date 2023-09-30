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Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Олександр Усик (ліворуч) та Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі
колаж: SportNews

Британський та український боксери підписали контракт на проведення бою

Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це повідомляє ESPN.

Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.

Боксери підписали контракт на проведення бою
Боксери підписали контракт на проведення бою
фото: Тайсон Ф'юрі

Водночас джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.

При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі.

Зазначимо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

До слова, раніше чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар

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Теги: спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бій

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