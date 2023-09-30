Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик (ліворуч) та Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

Британський та український боксери підписали контракт на проведення бою

Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це повідомляє ESPN.

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Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.

Боксери підписали контракт на проведення бою фото: Тайсон Ф'юрі

Водночас джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.

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При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі.

Зазначимо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

До слова, раніше чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар