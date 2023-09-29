Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком, але за однієї умови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком, але за однієї умови
Попередня домовленість про бій між Ф'юрі та Усиком була скасована через фінансові непорозуміння
фото з відкритих джерел

Ф'юрі готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не відмовляється від бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Боксер готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар, повідомляє talkSPORT.

«Чому б я мав хотіти битися з Усиком за копійки? У нього ніяка особистість, він потворна су**а із щілиною в зубах, і він вдвічі менший за мене. Виходить, що це все заради його вигоди, а я нічого не отримаю, чи не так?» – сказав Ф'юрі.

Британець додав, що попередня домовленість про бій була скасована через фінансові примхи Усика.

«Я запропонував йому 30% від великої суми, а вони сказали, що ні, вони хочуть більше. За які заслуги ви хочете більше? Я суперзірка, а ти ніхто… І якщо бій все-таки відбудеться, без проблем я нокаутую його», – підсумував Ф'юрі.

Поєдинок чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, найімовірніше, буде офіційно оголошено перед Різдвом.

Переговори між боксерами та промоутерською компанією Skill Challenge Promotions знаходяться у просунутій стадії та близькі до підписання контракт, заявив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун.

За словами Брауна, команди Усика та Ф'юрі позитивно налаштовані щодо того, що довгоочікуваний бій відбудеться.

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі.

Зазначимо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

Читайте також: Майбутній опонент Усика всьоме став батьком (фото)
Теги: спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бій

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України з боксу бойкотуватиме Кубок Європи, який пройде у Чорногорії
Збірна України з боксу бойкотуватиме Кубок Європи, який пройде у Чорногорії
27 вересня, 14:49
Міністерство молоді та спорту України ще в травні отримало лист від СБУ про наявність російського паспорта в Шахрайчука
У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт
26 вересня, 18:01
Документи Міністерства молоді та спорту перебуватимуть в закритому доступі до припинення чи скасування воєнного стану
Мінмолодьспорт приховало публічні документи та вигадало несподівану причину
19 вересня, 15:28
Депутат наголосив на альтернативих можливостях для наповнення енергетичної системи
Крути педалі – скороти строк: нардеп від «слуг» вигадав мотивацію для вʼязнів
19 вересня, 09:18
Фраттезі відкриває рахунок на користь Італії
Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024
13 вересня, 00:02
Раніше боксер неодноразово висловлювався про те, що «потрібно розділяти спорт та політику»
Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)
12 вересня, 08:44
«Втомилася втрачати близьких»: блогерка Коряк спробувала виправдатися за свої слова про ЗСУ
«Втомилася втрачати близьких»: блогерка Коряк спробувала виправдатися за свої слова про ЗСУ
6 вересня, 12:10
Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023
Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023
1 вересня, 23:20
Андрій Рубльов вкотре показав неспортивну поведінку під час змагань
Російський тенісист обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open (відео)
1 вересня, 09:16

Новини

Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком, але за однієї умови
Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком, але за однієї умови
Збірна України з боксу бойкотуватиме Кубок Європи, який пройде у Чорногорії
Збірна України з боксу бойкотуватиме Кубок Європи, який пройде у Чорногорії
Англія відмовилася грати проти російських команд U-17 з футболу
Англія відмовилася грати проти російських команд U-17 з футболу
Тимощук намагається повернути всі українські титули через суд
Тимощук намагається повернути всі українські титули через суд
Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»
Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
51K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
44K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
35K
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
35K
Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні
34K
Повернення біженців. А куди їм повертатися?

Новини

Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54
29 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Вчора, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Вчора, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту