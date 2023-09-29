Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком, але за однієї умови

Попередня домовленість про бій між Ф'юрі та Усиком була скасована через фінансові непорозуміння

Ф'юрі готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не відмовляється від бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Боксер готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар, повідомляє talkSPORT.

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«Чому б я мав хотіти битися з Усиком за копійки? У нього ніяка особистість, він потворна су**а із щілиною в зубах, і він вдвічі менший за мене. Виходить, що це все заради його вигоди, а я нічого не отримаю, чи не так?» – сказав Ф'юрі.

Британець додав, що попередня домовленість про бій була скасована через фінансові примхи Усика.

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«Я запропонував йому 30% від великої суми, а вони сказали, що ні, вони хочуть більше. За які заслуги ви хочете більше? Я суперзірка, а ти ніхто… І якщо бій все-таки відбудеться, без проблем я нокаутую його», – підсумував Ф'юрі.

Поєдинок чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, найімовірніше, буде офіційно оголошено перед Різдвом.

Переговори між боксерами та промоутерською компанією Skill Challenge Promotions знаходяться у просунутій стадії та близькі до підписання контракт, заявив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун.

За словами Брауна, команди Усика та Ф'юрі позитивно налаштовані щодо того, що довгоочікуваний бій відбудеться.

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Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі.

Зазначимо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.