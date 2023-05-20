Ф'юрі викликав Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу

«Циганський король» запропонував Усику провести поєдинок цього літа на стадіоні «Вемблі» в Лондоні

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

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Британський боксер записав відео в Instagram, в якому звернувся до українця з пропозицією відновити переговори про організацію їхнього об'єднавчого бою.

«Циганський король» запропонував Усику провести поєдинок цього літа на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Він також заявив, що готовий надати українцеві право на реванш.

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«Тайсон Ф'юрі на зв’язку. Чемпіон світу WBC у надважкій вазі. Це повідомлення для Олександра Усика та усієї його команди. Я вже втомився від того лайна, яке вони говорять. Чому просто не зробити це?! Чому просто не зустрітися цього літа на «Вемблі» з розподілом гонорару, на який ти вже погодився? Якщо ти так відчайдушно хочеш реваншу, то нехай буде. Мені він не потрібен, бо я знаю, що порву тебе на шматки, як сир. Отож, ось пропозиція – ти і я, цього літа на «Вемблі». Забудь про Деонтея Вайлдера, я його вирубав двічі. Забудь про Дюбуа – він не на нашому рівні. Ти вже переміг Джошуа. Єдиний бій, що залишився для тебе – це зі мною за титул абсолютного чемпіона. Нам не вдалося домовитися першого разу, але давай подивимося, чи зможемо ми відновити переговори і дати фанатам хороший бій. Давай влаштуємо це», – сказав Ф'юрі на відео.

Нагадаємо, 29 квітня Усик та Ф'юрі повинні були битися за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

До слова, український боксер Олександр Усик не приїде на бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.