Бразилець «Шахтаря» завершив виступи в збірній України

Марлос вирішив зосередитися на виступах за клуб

Півзахисник «Шахтаря» Марлос вирішив завершити виступи в збірній України. Футболіст виступив зі зверненням, у якому подякував усім за допомогу та підтримку протягом чотирьох років.

«Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, проте я маю певні фізичні проблеми та обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, що не дозволяють грати так багато, як хочеться. Я хочу подякувати всім, хто чотири роки тому надав мені таку змогу – бути українцем і виступати за національну збірну!

...Звісно, я вдячний усім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, однак завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями. Я вірю, що в збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив досягне великих успіхів. Моя історія в збірній добігла кінця, але серце завжди буде з цією командою та хлопцями. Дякую всім, – наводить слова Марлоса сайт «Шахтаря».

Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року у відбірному поєдинку до чемпіонату світу зі збірною Косова. Протягом 4-х років він провів у футболці національної команди 26 матчів і забив 1 гол.

Раніше, нагадаємо, припинив виступи в національній команді воротар донецького клубу Андрій Пятов.