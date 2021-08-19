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    Де дивитися матч «Рапід» – «Зоря» в Лізі Європи

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    Команда Віктора Скрипника побореться за місце в груповому турнірі Ліги Європи - Де дивитися матч «Рапід» – «Зоря» в Лізі Європи
    Команда Віктора Скрипника побореться за місце в груповому турнірі Ліги Європи
    Фото з відкритих джерел

    Команда Віктора Скрипника проведе перший матч плей-оф турніру

    У четвер, 19 серпня, луганська «Зоря» у Відні проведе перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти «Рапіда». Переможець цієї пари потрапить до групового турніру розіграшу цього кубка, а переможений перейде в груповий раунд Ліги конференцій.

    «Рапід» на попередньому етапі єврокубків встиг вилетіти з Ліги чемпіонів від чеської «Спарти» (2:1 – вдома і 0:2 – в гостях), в також пройшов в третьому відбірному раунді Ліги Європи кіпрський «Анортосіс» (3:0 – на своєму полі і 1:2 – на виїзді).

    «Зоря» тільки розпочинає єврокубковий шлях. В останньому турі луганський клуб у Запоріжжі розійшовся миром з «Минаєм» – 1:1.

    «Рапід» в чемпіонаті Австрії поступився «Альтаху» – 1:2 і розташувалася після чотирьох турів на 10-й позиції в турнірній таблиці.

    Гру «Рапід» – «Зоря» покаже телеканал УНІАН. Початок – о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря»
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    Де дивитися матч «Рапід» – «Зоря» в Лізі Європи