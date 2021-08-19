Де дивитися матч «Рапід» – «Зоря» в Лізі Європи

Команда Віктора Скрипника проведе перший матч плей-оф турніру

У четвер, 19 серпня, луганська «Зоря» у Відні проведе перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти «Рапіда». Переможець цієї пари потрапить до групового турніру розіграшу цього кубка, а переможений перейде в груповий раунд Ліги конференцій.

«Рапід» на попередньому етапі єврокубків встиг вилетіти з Ліги чемпіонів від чеської «Спарти» (2:1 – вдома і 0:2 – в гостях), в також пройшов в третьому відбірному раунді Ліги Європи кіпрський «Анортосіс» (3:0 – на своєму полі і 1:2 – на виїзді).

«Зоря» тільки розпочинає єврокубковий шлях. В останньому турі луганський клуб у Запоріжжі розійшовся миром з «Минаєм» – 1:1.

«Рапід» в чемпіонаті Австрії поступився «Альтаху» – 1:2 і розташувалася після чотирьох турів на 10-й позиції в турнірній таблиці.

Гру «Рапід» – «Зоря» покаже телеканал УНІАН. Початок – о 22:00.