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    Усі результати раунду плей-оф Ліги чемпіонів

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    &laquo;Ференцварош&raquo; не зумів здолати &laquo;Янг Бойз&raquo; - Усі результати раунду плей-оф Ліги чемпіонів

    «Ференцварош» не зумів здолати «Янг Бойз»

    Фото з відкритих джерел

    Команди з українцями в складі зберігають шанси на вихід до групового турніру

    В другий ігровий день перших матчів плей-оф Ліги чемпіонів вигравали виключно господарі. «Бенфіка» Романа Яремчука здолала ПСВ з Нідерландів (2:1), а українець відзначився гольовим пасом. Розігнав нападник і другу результативну атаку португальського клубу.

    Угорський «Ференцварош» з Олександром Зубковим та Ігорем Харатіним у складі гостював в Швейцарії у «Янг Бойз» і зумів відзначитися двічі. Господарі, щоправда, забили на гол більше – 3:2.

    Невдачі зазнав і «Лудогорець», за який виступає Ігор Пластун. Болгарський клуб грав на полі шведського «Мальме» і поступився – 0:2.

    Днем раніше виграв донецький «Шахтар» (1:0). У Франції «гірники» здолали «Монако».

    Справжню сенсацію створив український тренер Юрій Вернидуб. Його «Шериф» розгромив «Динамо» з Загреба (3:0).

    За путівку до групового раунду борються й австрійський «Зальцсбург» з данським «Брондбю». В першому матчі між ними перемогу в один гол здобув «Зальсбург».

    Матчі-відповіді відбудуться 24-25 серпня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Усі результати раунду плей-оф Ліги чемпіонів