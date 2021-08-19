Усі результати раунду плей-оф Ліги чемпіонів

Команди з українцями в складі зберігають шанси на вихід до групового турніру

В другий ігровий день перших матчів плей-оф Ліги чемпіонів вигравали виключно господарі. «Бенфіка» Романа Яремчука здолала ПСВ з Нідерландів (2:1), а українець відзначився гольовим пасом. Розігнав нападник і другу результативну атаку португальського клубу.

Угорський «Ференцварош» з Олександром Зубковим та Ігорем Харатіним у складі гостював в Швейцарії у «Янг Бойз» і зумів відзначитися двічі. Господарі, щоправда, забили на гол більше – 3:2.

Невдачі зазнав і «Лудогорець», за який виступає Ігор Пластун. Болгарський клуб грав на полі шведського «Мальме» і поступився – 0:2.

Днем раніше виграв донецький «Шахтар» (1:0). У Франції «гірники» здолали «Монако».

Справжню сенсацію створив український тренер Юрій Вернидуб. Його «Шериф» розгромив «Динамо» з Загреба (3:0).

За путівку до групового раунду борються й австрійський «Зальцсбург» з данським «Брондбю». В першому матчі між ними перемогу в один гол здобув «Зальсбург».

Матчі-відповіді відбудуться 24-25 серпня.