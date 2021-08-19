Футболіст, втікаючи з Афганістану, загинув у відсіку американського літака

Гравцю молодіжної збірної Афганістану не вистачило місця серед пасажирів

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі загинув під час спроби залишити країну. Про це повідомляє журналіст Бабак Тагвай.

Юний спортсмен спробував полетіти, забравшись у відсік шасі транспортного літака C-17A ВВС США. Пізніше там були знайдені частини його тіла.

This is from another angle! I heard that some even crushed under landing gears of this C-17A of #USAF!pic.twitter.com/yJpKJcr92V — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021

Після захоплення Афганістану представниками радикального руху «Талібан» багато місцевих жителів намагаються у будь-який спосіб залишити батьківщину. Цього разу люди забралися у відсік шасі. Після зльоту більшість не втрималися та впали на злітну смугу, розбившись на смерть.

Нагадаємо, бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.