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    Футболіст, втікаючи з Афганістану, загинув у відсіку американського літака

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    Закі Анварі намагався у будь-який спосіб залишити Афганістан - Футболіст, втікаючи з Афганістану, загинув у відсіку американського літака
    Закі Анварі намагався у будь-який спосіб залишити Афганістан
    Фото з відкритих джерел

    Гравцю молодіжної збірної Афганістану не вистачило місця серед пасажирів

    Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі загинув під час спроби залишити країну. Про це повідомляє журналіст Бабак Тагвай.

    Юний спортсмен спробував полетіти, забравшись у відсік шасі транспортного літака C-17A ВВС США. Пізніше там були знайдені частини його тіла.

    Після захоплення Афганістану представниками радикального руху «Талібан» багато місцевих жителів намагаються у будь-який спосіб залишити батьківщину. Цього разу люди забралися у відсік шасі. Після зльоту більшість не втрималися та впали на злітну смугу, розбившись на смерть.

    Нагадаємо, бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Футболіст, втікаючи з Афганістану, загинув у відсіку американського літака