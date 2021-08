Футболіст, втікаючи з Афганістану, загинув у відсіку американського літака

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі загинув під час спроби залишити країну. Про це повідомляє журналіст Бабак Тагвай.

Юний спортсмен спробував полетіти, забравшись у відсік шасі транспортного літака C-17A ВВС США. Пізніше там були знайдені частини його тіла.

This is from another angle! I heard that some even crushed under landing gears of this C-17A of #USAF!pic.twitter.com/yJpKJcr92V