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    У харківському метро запустили фан-поїзд «Металіста»

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    В Харкові готуються до виступів у вищій лізі - У харківському метро запустили фан-поїзд «Металіста»
    В Харкові готуються до виступів у вищій лізі
    Фото: ФК Металіст

    Він символізує відродження легендарного клубу

    Пасажири Харківського метрополітену вперше побачили на найдовшій Холодногірсько-Заводської лінії фан-поїзд футбольного клубу «Металіст».

    Він символізує відродження і нове сходження улюбленого міського футбольного клубу і відправився на лінію в 6:24 ранку 19 серпня з електродепо Харківського метрополітену «Московське». Слідом за ним такі ж електропоїзди з'являться і на двох інших лініях - Олексіївській і Салтівській.

    Найближчий матч «жовто-сині» проведуть вдома. У неділю, 22 серпня, в рамках 5-го туру чемпіонату Першої ліги «Металіст» зіграє з «Оболонню».

    «Металіст» разом з «Кривбасом» лідирують у першості. З початку турніру вони не втратили жодного очка.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    У харківському метро запустили фан-поїзд «Металіста»