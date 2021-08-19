У харківському метро запустили фан-поїзд «Металіста»

В Харкові готуються до виступів у вищій лізі

Він символізує відродження легендарного клубу

Пасажири Харківського метрополітену вперше побачили на найдовшій Холодногірсько-Заводської лінії фан-поїзд футбольного клубу «Металіст».

Він символізує відродження і нове сходження улюбленого міського футбольного клубу і відправився на лінію в 6:24 ранку 19 серпня з електродепо Харківського метрополітену «Московське». Слідом за ним такі ж електропоїзди з'являться і на двох інших лініях - Олексіївській і Салтівській.

Найближчий матч «жовто-сині» проведуть вдома. У неділю, 22 серпня, в рамках 5-го туру чемпіонату Першої ліги «Металіст» зіграє з «Оболонню».

«Металіст» разом з «Кривбасом» лідирують у першості. З початку турніру вони не втратили жодного очка.