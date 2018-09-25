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    Бразильський півзахисник Веллінгтон Нем приступив до тренувань із «Шахтарем»

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    Веллінгтон Нем. Фото: ФК Шахтар - Бразильський півзахисник Веллінгтон Нем приступив до тренувань із «Шахтарем»
    Веллінгтон Нем. Фото: ФК Шахтар

    Іван Ордець та Дентіньо досі відновлюються під наглядом клубних лікарів

    «Шахтар» розпочав підготовку до матчу 10-го туру національної Прем’єр-ліги із львівськими «Карпатами».

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Відпочивши день після важкого ігрового тижня, «гірники» поновили тренувальний процес.

    Ранкове заняття майже цілковито минуло під дощем. Футболісти, які брали участь у поєдинку з «Чорноморцем», обмежились роботою у фітнес-центрі.

    Інші провели півторагодинне інтенсивне тренування на газоні, акцентоване на тактиці.

    Бразильський півзахисник Веллінгтон Нем уже почав займатися на полі.

    Щоправда, наразі за індивідуальною програмою. Іван Ордець та Дентіньо досі відновлюються під наглядом клубних лікарів і фізіотерапевтів.

    Найближчий матч «гірників» відбудеться в п’ятницю, 28 вересня, на стадіоні «Україна» у Львові. «Шахтар»зустрінеться з «Карпатами». Початок о 19:00.

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