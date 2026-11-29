Титулований український дзюдоїст Дмитро Лебідь став учасником масових сутичок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Скандальна поведінка Дмитра Лебедя

Одеські інформаційні ресурси поширили відео, на яких, як зазначається, 19-річний український дзюдоїст Дмитро Лебідь завдав удару в голову кільком дівчатам. Окремо повідомляється, що наразі відсутня офіційна реакція правоохоронних органів на поведінку спортсмена.

Скандал також прокоментувала Федерацію дзюдо України (ФДУ).

Заява Федерації дзюдо України щодо поведінки Дмитра Лебедя

«У зв’язку з резонансними публікаціями та відеоматеріалами, що поширюються в соціальних мережах і на яких зафіксовано епізоди масових сутичок за участі віцечемпіона світу з дзюдо серед кадетів 2024 року Дмитра Лебідя, Федерація дзюдо України вважає за необхідне висловити свою позицію.

Федерація дзюдо України рішуче засуджує будь-які прояви насильства, агресії та протиправної поведінки, зокрема фізичне насильство щодо жінок. Дії, які можна побачити на оприлюднених відеоматеріалах, є абсолютно неприпустимими та суперечать фундаментальним цінностям і філософії дзюдо, в основі яких лежать взаємоповага, самоконтроль, дисципліна та відповідальність», – йдеться у заяві.

Окремо ФДУ зазначила, що з 1 січня 2026 року Дмитро Лебідь не входить до складу національної збірної команди України з дзюдо, а також не брав участі в офіційних національних змаганнях та навчально-тренувальних зборах під егідою федерації.

У 2024 році Дмитро Лебідь здобув срібло Чемпіонату світу з дзюдо серед кадетів

Дмитро Лебідь: що відомо

Дмитро Лебідь народився 20 липня 2007 року. На чемпіонатах України представляв Дніпропетровщину.

У 2024 році здобув срібло Чемпіонату світу серед кадетів у ваговій категорії до 90 кг. Також у його активі золото Чемпіонату Європи серед кадетів (2024 рік) та перемога на Всесвітній Гімназіаді (2024 рік).

Дніпровський клуб «Тайфу Дзюдо» окремо поширив заяву, у якій зазначив, що Дмитро Лебідь з лютого 2026 року не є їхнім вихованцем.

Нагадаємо, п'ятиразовий чемпіон Олімпійських ігор з дзюдо француз Тедді Рінер заявив, що має намір поборотися за пост президента Франції у 2027 році.