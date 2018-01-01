Брісбен. Світоліна та Долгополов вийшли до 1/4 фіналу змагань

Найкращі тенісисти України синхронно подолали друге коло турніру в Брісбені

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу в матчі проти хорватrи Ани Конюх. Для виходу в четвертьфінал Еліні знадобилося всього 65 хвилин та два сети. 6:3, 6:1 — рахунок матчу на користь Світоліної. Наступною суперницею українки стане британка Йохана Конта. Успішно подолав друге коло і Олександр Долгополов. Киянин віддав



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Олександр Долгополов та Еліна Світоліна. Фото: xsport.ua

Найкращі тенісисти України синхронно подолали друге коло турніру в Брісбені

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу в матчі проти хорватrи Ани Конюх. Для виходу в четвертьфінал Еліні знадобилося всього 65 хвилин та два сети. 6:3, 6:1 — рахунок матчу на користь Світоліної.

Наступною суперницею українки стане британка Йохана Конта.

Успішно подолав друге коло і Олександр Долгополов. Киянин віддав усього три гейми аргентинцю Орасіо Себальосу, перемігши його впевнено в двох сетах. Рахунок зустрічі: 6:1, 6:2.

За путівку до півфіналу Долгополов зустрінеться з кіпріотом Ніком Кірьосом.

Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

WTA Premier

Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

Призовий фонд: $ 894,700

Другий раунд

Еліна Світоліна (Україна, 3) - Ана Конюх (Хорватія) 6:3, 6:1

Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250

Брісбен, Австралія

Призовий фонд: $437,380

Другий раунд

Олександр Долгополов (Україна) - Орасіо Себальос (Аргентина) 6:1, 6:2