Брісбен. Світоліна та Долгополов вийшли до 1/4 фіналу змагань
- Сьогодні, 09:48
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Розсилка
Найкращі тенісисти України синхронно подолали друге коло турніру в Брісбені
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу в матчі проти хорватrи Ани Конюх. Для виходу в четвертьфінал Еліні знадобилося всього 65 хвилин та два сети. 6:3, 6:1 — рахунок матчу на користь Світоліної.
Наступною суперницею українки стане британка Йохана Конта.
Успішно подолав друге коло і Олександр Долгополов. Киянин віддав усього три гейми аргентинцю Орасіо Себальосу, перемігши його впевнено в двох сетах. Рахунок зустрічі: 6:1, 6:2.
За путівку до півфіналу Долгополов зустрінеться з кіпріотом Ніком Кірьосом.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Другий раунд
Еліна Світоліна (Україна, 3) - Ана Конюх (Хорватія) 6:3, 6:1
Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250
Брісбен, Австралія
Призовий фонд: $437,380
Другий раунд
Олександр Долгополов (Україна) - Орасіо Себальос (Аргентина) 6:1, 6:2