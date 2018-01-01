  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Брісбен. Світоліна та Долгополов вийшли до 1/4 фіналу змагань

    Найкращі тенісисти України синхронно подолали друге коло турніру в Брісбені
    Шоста ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу в матчі проти хорватrи Ани Конюх. Для виходу в четвертьфінал Еліні знадобилося всього 65 хвилин та два сети. 6:3, 6:1 — рахунок матчу на користь Світоліної. Наступною суперницею українки стане британка Йохана Конта. Успішно подолав друге коло і Олександр Долгополов. Киянин віддав
    • Сьогодні, 09:48
    • Розсилка
    Олександр Долгополов та Еліна Світоліна. Фото: xsport.ua
    Олександр Долгополов та Еліна Світоліна. Фото: xsport.ua

    Найкращі тенісисти України синхронно подолали друге коло турніру в Брісбені

    Шоста ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу в матчі проти хорватrи Ани Конюх. Для виходу в четвертьфінал Еліні знадобилося всього 65 хвилин та два сети. 6:3, 6:1 — рахунок матчу на користь Світоліної.

    Наступною суперницею українки стане британка Йохана Конта.

    Успішно подолав друге коло і Олександр Долгополов. Киянин віддав усього три гейми аргентинцю Орасіо Себальосу, перемігши його впевнено в двох сетах. Рахунок зустрічі: 6:1, 6:2.

    За путівку до півфіналу Долгополов зустрінеться з кіпріотом Ніком Кірьосом.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Другий раунд

    Еліна Світоліна (Україна, 3) - Ана Конюх (Хорватія) 6:3, 6:1

    Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250

    Брісбен, Австралія

    Призовий фонд: $437,380

    Другий раунд

    Олександр Долгополов (Україна) - Орасіо Себальос (Аргентина) 6:1, 6:2

    теніс Австралія Еліна Світоліна Олександр Долгополов Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ