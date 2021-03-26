Пор’є відмовився від бою за титул UFC заради Макгрегора
Дастін міг завоювати пояс, який залишив Нурмагомедов, але вирішив вийти на третій поєдинок проти Конора
Американський боєць змішаних єдиноборств Дастін Пор’є відмовився від спроби завоювати в легкій вазі пояс чемпіона світу UFC, який залишив вакантним дагестанець Хабіб Нурмагомедов. Він був одним з претендентів, але вирішив відхилити пропозицію промоушена, і дати згоду на третій поєдинок проти ірландця Конора Макгрегора.
«Дастін хоче перемоги над Конором, і це розумно. Для нього це велика битва. Хлопець наполегливо працював все своє життя, всю свою кар'єру, щоб опинитися в цій позиції. Ми були в подібній ситуації з іншими, і вони зробили помилку, не прийнявши бій, і знаєте – це була найбільша помилка в їхньому житті. Вони зустрінуться в липні», – сказав президент UFC Дана Уайт.
Перший поєдинок між Дастіном і Конором відбувся у вересні 2014 року. Тоді бій завершився перемогою Макгрегора технічним нокаутом в першому раунді. Другий бій пройшов на турнірі UFC в січні поточного року, перемогу технічним нокаутом у другому раунді здобув Пор’є.
На рахунку Порье 27 перемог і шість поразок. В активі Макгрегора 22 перемоги і п'ять поразок.
Читайте також: