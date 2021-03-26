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    Пор’є відмовився від бою за титул UFC заради Макгрегора

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    Дастін хоче поставити крапку в стосунках з Конором - Пор’є відмовився від бою за титул UFC заради Макгрегора
    Дастін хоче поставити крапку в стосунках з Конором
    фото з відкритих джерел

    Дастін міг завоювати пояс, який залишив Нурмагомедов, але вирішив вийти на третій поєдинок проти Конора

    Американський боєць змішаних єдиноборств Дастін Пор’є відмовився від спроби завоювати в легкій вазі пояс чемпіона світу UFC, який залишив вакантним дагестанець Хабіб Нурмагомедов. Він був одним з претендентів, але вирішив відхилити пропозицію промоушена, і дати згоду на третій поєдинок проти ірландця Конора Макгрегора.

    «Дастін хоче перемоги над Конором, і це розумно. Для нього це велика битва. Хлопець наполегливо працював все своє життя, всю свою кар'єру, щоб опинитися в цій позиції. Ми були в подібній ситуації з іншими, і вони зробили помилку, не прийнявши бій, і знаєте – це була найбільша помилка в їхньому житті. Вони зустрінуться в липні», – сказав президент UFC Дана Уайт.

    Перший поєдинок між Дастіном і Конором відбувся у вересні 2014 року. Тоді бій завершився перемогою Макгрегора технічним нокаутом в першому раунді. Другий бій пройшов на турнірі UFC в січні поточного року, перемогу технічним нокаутом у другому раунді здобув Пор’є.

    На рахунку Порье 27 перемог і шість поразок. В активі Макгрегора 22 перемоги і п'ять поразок.

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      Теги: MMA / UFC Конор МакГрегор Дастін Пор'є
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