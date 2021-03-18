  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Легендарний Форман дав прогноз на бій Джошуа з Ф’юрі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джордж Форман - Легендарний Форман дав прогноз на бій Джошуа з Ф’юрі
    Джордж Форман
    фото з відкритих джерел

    Колишній чемпіон світу не вірить в перемогу Ентоні

    Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман поділився очікуваннями від боїв чинного чемпіона світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

    «Тайсон Ф'юрі ... Щоб здобути перемогу над цим хлопцем, ти повинен віддати все, що в тебе є. Буду чесний - не можу уявити, що Джошуа його переможе. Але я впевнений, що купив би квиток, щоб побачити, що станеться. Цей поєдинок мені дуже цікавий», – розповів Форман.

    Перший бій Ф'юрі і Джошуа стане об'єднавчим, а в другому поєдинку відбудеться реванш.

    Ф'юрі в останній раз виходив на ринг у лютому 2020 року проти Деонтейа Уайлдера. Цей поєдинок завершився на користь Тайсона. На його рахунку 30 перемог і одна нічия.

    Джошуа останній бій провів з Кубратом Пулєвим в грудні минулого року. Цей поєдинок Ентоні виграв, відправивши свого суперника в нокаут. У його активі 24 перемоги і одна поразка.

    WBC визнав Формана найнищівнішим важковаговиком в історії боксу. Журнал «Ринг» поставив його на 9-е місце серед 100 найкращих панчерів в історії боксу.

    Читайте також:


      Теги: IBF WBC WBA WBO Ентоні Джошуа Тайсон Джордж Форман
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies