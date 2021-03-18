Легендарний Форман дав прогноз на бій Джошуа з Ф’юрі

Колишній чемпіон світу не вірить в перемогу Ентоні

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман поділився очікуваннями від боїв чинного чемпіона світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

«Тайсон Ф'юрі ... Щоб здобути перемогу над цим хлопцем, ти повинен віддати все, що в тебе є. Буду чесний - не можу уявити, що Джошуа його переможе. Але я впевнений, що купив би квиток, щоб побачити, що станеться. Цей поєдинок мені дуже цікавий», – розповів Форман.

Перший бій Ф'юрі і Джошуа стане об'єднавчим, а в другому поєдинку відбудеться реванш.

Ф'юрі в останній раз виходив на ринг у лютому 2020 року проти Деонтейа Уайлдера. Цей поєдинок завершився на користь Тайсона. На його рахунку 30 перемог і одна нічия.

Джошуа останній бій провів з Кубратом Пулєвим в грудні минулого року. Цей поєдинок Ентоні виграв, відправивши свого суперника в нокаут. У його активі 24 перемоги і одна поразка.

WBC визнав Формана найнищівнішим важковаговиком в історії боксу. Журнал «Ринг» поставив його на 9-е місце серед 100 найкращих панчерів в історії боксу.



